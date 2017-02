2017-02-21 16:19:00.0

Augsburg Achtung, falsche Polizisten: Sieben Anrufe an einem Tag

Es ist immer wieder die gleiche Masche: Alleine am Dienstag sind sieben Senioren von falschen Polizisten angerufen worden. Die Anrufer hatten immer das gleiche Ziel.

Die Augsburger Polizei warnt vor Telefonanrufen durch falsche Polizisten. Allein am Dienstag wurden ihr sieben Anrufe bei Senioren bekannt. Die Anrufer gaben sich jeweils als Polizisten aus und wollten laut Polizeibericht an die Ersparnisse der Angerufenen gelangen.

Zwei ältere Fälle von Anfang Februar stehen exemplarisch für das Vorgehen der Betrüger: Damals wurde ein 87-jähriger Rentner angerufen. Der angebliche Kripobeamte gab an, dass eine osteuropäische Einbrecherbande gefasst wurde. Dort gefundene Aufzeichnungen würden auf einen eventuell bevorstehenden Einbruch bei ihm hindeuten. Er solle aufmerksam sein und verdächtige Wahrnehmungen der Polizei mitteilen. Der Anrufer fragte dann nach Dingen wie einem Tresor, Schmuck und Bargeld. Als die Ehefrau während des Gespräches nach Hause kam und misstrauisch wurde, legte der Anrufer auf.

Der angebliche Oberkommissar

In einem zweiten Fall zu Beginn des Monats gab sich der Anrufer als „Oberkommissar Wolfgang Helmschrott“ aus. Der vermeintliche Polizeibeamte schilderte dem Senior dann, dass gerade zwei Osteuropäer festgenommen worden seien, bei denen ein Notizbuch gefunden wurde. Darin befänden sich Aufzeichnungen mit diversen Angaben zu den Lebensverhältnissen des Rentners. Der Angerufene konnte diese Angaben aber nicht bestätigen und wurde misstrauisch, als er auf seine Bankgeschäfte angesprochen wurde.

Der „Oberkommissar“ gab auch hier noch entsprechende Verhaltenstipps, unter anderem zum sicheren Onlinebanking, was den seriösen Charakter seines Anrufs offenbar noch unterstreichen sollte, schreibt die Polizei. Der Mann drehte den Spieß um und bot dem vermeintlichen Polizeibeamten an, für weitere Informationen in dessen Büro zu kommen. Daraufhin legte der angebliche Oberkommissar einfach auf.

Die gleiche Masche

Mit der gleichen Masche agierten auch die Anrufer am Dienstag. Zusätzlich sollten die Angerufenen zum Teil Scheinüberweisungen tätigen, um bei der Überführung der angeblichen Betrüger mitzuwirken. In mindestens einem Fall gab sich der Anrufer als Polizist der (nicht existierenden) Kripo Stadtbergen aus.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrügern. In Zweifelsfällen sollte man sich beim Notruf 110 oder der nächsten Polizeiinspektion rückversichern. Spätestens wenn es zu Bargeldforderungen kommt, sollte man misstrauisch werden - die „richtige“ Polizei fordert in keinem Fall Bargeld. Sie gibt auch Tipps im Internet. AZ