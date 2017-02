2017-02-07 17:26:00.0

Augsburg Augsburg sucht die Nähe zu Kempten

Eine Delegation aus Augsburg besuchte Kempten. Die Städte fanden gemeinsame Themen und gaben sich gegenseitig Tipps.

Es ist die abgestufte Form einer etwas anderen Städtepartnerschaft. Augsburg als Sitz des Regierungsbezirks Schwaben sucht die Nähe mit dem Allgäu und bietet anderen Kommunen unter dem Motto „Miteinander in Schwaben“ Treffen an. Aus diesem Grund war jetzt eine Delegation der Stadtregierung unter Führung von Oberbürgermeister Kurt Gribl zu einem Besuch in Kempten.

Gemeinsame Interessen bei Hochschulen

„Wir sind Nachbarn im Regierungsbezirk und wollen als Nachbarn aufeinander zugehen – ob bei der Zusammenarbeit im Hochschulbereich, beim Thema Wohnen, bei der Altenhilfe, beim gemeinsamen römischen Erbe oder bei Kooperationsmöglichkeiten in beiden Wirtschaftsräumen“, nennt Gribl das Anliegen. Vor allem die beiderseitigen Interessenlagen im Bereich der Hochschule standen bei den Gesprächen mit Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Vordergrund. „Hier haben beide Städte hohen Fachkräftebedarf. Daher muss das Thema lösungsorientiert diskutiert werden“, so Gribl.

Beim Thema Hochschule wollen beide Städte nach Lösungen zur Zusammenarbeit suchen, um einen steigenden Bedarf im Fachkräftebereich (Soziale Arbeit) abzudecken – vor allem in Augsburg, hieß es hernach. Eine Intensivierung der Kooperation der Hochschule in Augsburg und Kempten sei als nächster Schritt angedacht, um beide Standorte zu stärken.

Neues Ideen fürs Wohnen

Auch die Wohnsituation ist ein Thema, das beide Städte beschäftigt. Das „Kemptener Modell“ ist eine spezifische Antwort, um über eine stufenweise Preisgestaltung für eine gute Durchmischung in den Wohnvierteln zu sorgen. Ob ein solches Modell auch für Augsburg in Frage kommt, ist zu prüfen.

Auch der nächste kommunalpolitische Austausch steht bereits fest: Am Donnerstag, 18. Mai, steht Günzburg für "Miteinander in Schwaben" auf der Besuchsliste. (möh)