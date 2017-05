2017-05-09 09:00:00.0

Uni-Ranking Augsburger Hochschule erhält Bestnoten

Wie gut sind die Studienbedingungen an deutschprachigen Hochschulen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das neue CHE Hochschulranking. Für Augsburg gibt es gute Nachrichten.

Die Hochschule ist mit drei Studiengängen bayernweit in die Spitzengruppe aufgerückt. Im aktuellen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erreichten die Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik und Internationales Wirtschaftsingenieurwesen sowie der Fachbereich Betriebswirtschaft top Bewertungen. Der Fachbereich Betriebswirtschaft konnte sich in der Studiensituation insgesamt, Kontakt zur Berufspraxis, Lehrangebot und „Abschluss in angemessener Zeit“ in der Spitzengruppe platzieren. Damit gilt die Hochschule Augsburg bayernweit als am besten bewertete Hochschule für angewandte Wissenschaften im Bereich BWL.

Fünf Mal in der Spitzengruppe konnte sich der Studiengang Wirtschaftsinformatik positionieren. Die Studierenden werteten die Studiensituation an der Fakultät insgesamt, den Kontakt zur Berufspraxis, die internationale Ausrichtung, die Betreuung durch Lehrende sowie die Unterstützung am Studienanfang als sehr gut. In Bayern erhielt diese Bewertung nur noch die OTH Regensburg. Die beiden Hochschulen sind damit bundesweit führend.

ANZEIGE

Drei Mal konnte sich der Bachelorstudiengang Internationales Wirtschaftsingenieurwesen in der Spitzengruppe positionieren: in den Bereichen Kontakt zur Berufspraxis, internationale Ausrichtung sowie Betreuung durch Lehrende. Diese Bewertung erzielten in Bayern nur zwei weitere Hochschulen. Die Studierenden des Bachelors Internationales Wirtschaftsingenieurwesen attestierten eine hohe Zufriedenheit bei Lehrangeboten, Betreuung, Auslandsaufenthalten, Bibliothek sowie IT-Ausstattung. Die internationale Ausrichtung und das Angebot an fremdsprachigen Modulen des Studiengangs sowie die Betreuung erhielten einen deutlich besseren Durchschnitt als im bundesweiten Vergleich. Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair freut sich sehr darüber: „Die Ergebnisse dieses Rankings zeigen, dass die Hochschule Augsburg hervorragende Studienbedingungen anbietet.“ (eva)

Es gilt als das umfassendste im deutschsprachigen Raum. 300 Universitäten und Hochschulen und die Bewertungen ihrer Studierenden werden untersucht. Das Ranking wird im Zeit-Studienführer veröffentlicht.