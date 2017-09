2017-09-25 10:30:59.0

Königsbrunn B17-Bauarbeiten vor dem Ende: Heute werden Auffahrten geöffnet

Auf der B17-Baustelle bei Königsbrunn geht es voran: Heute sollen die Auffahrten geöffnet werden, ab Freitag sind voraussichtlich wieder alle Spuren befahrbar.

Die B17-Baustelle zwischen Königsbrunn-Nord und Königsbrunn-Süd hat in den vergangenen Wochen immer wieder für längere Staus gesorgt. Jetzt ist ein Ende in Sicht. Stefan Heiß vom Staatlichen Bauamt Augsburg sagte am Montagvormittag: "Wir gehen davon aus, dass wir voraussichtlich heute Abend die Auffahrten der Anschlussstellen öffnen können."

B17-Baustelle soll am Freitag geöffnet werden

Noch bis Ende der Woche seien jedoch beide Fahrspuren weiterhin nur einspurig befahrbar, da die Arbeiten noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Die Fahrbahnmarkierungen sind zwar schon aufgetragen. Unter anderem müssten aber noch Schutzplanken angebracht werden. Stefan Heiß zeigt sich aber optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass wir diesen Freitag das Ding komplett aufmachen können."

Seit dem Frühjahr wird an der Anschlussstelle Königsbrunn-Süd die marode Brücke durch einen Neubau ersetzt. Seit Anfang September waren diese Arbeiten so weit vorangeschritten, dass dort der neue Asphaltbelag aufgebracht werden konnte. Das nahm das Staatliche Bauamt Augsburg zum Anlass, auf einer Gesamtlänge von etwas mehr als zwei Kilometern die gesamte Fahrbahn zu erneuern.

Dazu wurde der Verkehr Richtung Augsburg auf die Gegenfahrbahn umgeleitet - mit der Folge, dass in jede Richtung nur eine Spur zur Verfügung stand und die Anschlussstelle Richtung Norden gesperrt werden musste. Die Kosten für diese Maßnahme: etwa 1,5 Millionen Euro.

Pendler müssen auch 2018 mit Staus auf der B17 rechnen

Im kommenden Jahr soll es den gleichen Baustellenablauf nach Süden geben: Dann wird zuerst die westseitige Brückenhälfte in Königsbrunn-Süd erneuert und danach die Fahrbahn saniert, erläuterte Bauleiterin Olga Hulm Anfang September auf Anfrage. (sli, mit wer)

