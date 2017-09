2017-09-28 18:10:00.0

Augsburg Das tut sich am Helmut-Haller-Platz

Rund 1000 Bürger fordern per Unterschrift schnell ein Konzept der Stadt für den Platz vor dem Oberhauser Bahnhof. Die Stadt konterte mit den Dingen, die schon laufen.

Vor der Stadtratssitzung übergaben WSA-Stadtrat Peter Grab und einige Mitstreiter eine Liste mit 1000 Unterschriften an Bürgermeisterin Eva Weber (CSU): Gefordert wird von den Bürgern, dass die Stadtregierung zügig ein Gesamtkonzept für den Oberhauser Bahnhof umsetzen soll. Sie sehen Handlungsbedarf. Der Helmut-Haller-Platz gilt als Treffpunkt der Drogen- und Trinkerszene.

Wurm: Es tut sich viel

ANZEIGE

Am Ende der öffentlichen Sitzung nahm Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) Stellung. Es gibt nach seinen Worten in den allen Handlungsfeldern Dynamik. So kündigte Wurm bereits an, dass in der Sitzung des zuständigen Ausschusses am 11. Oktober auch konkrete Standorte für einen neuen Aufenthaltsraum der Szene benannt würden. Im Übrigen sei der Platz durch einige Veranstaltungen wie die Friedenstafel, ein Fußball-Turnier und Konzerte neu und zusätzlich belebt worden. Um auf die Sorgen der Bewohner einzugehen, sei im Sicherheitsbereich bereits einiges gemacht worden. Es gebe unter anderem eine bessere Beleuchtung.

Ein anderer Punkt: Der Platz wurde neu aufgekiest. Neue Pflanzkübel sollen zudem für eine höhere Aufenthaltsqualität sorgen. Polizei und Ordnungsdienst seien bei Bedarf im Einsatz. Wurm sagte, dass sich im Gesamtkonzept ferner die gute Zusammenarbeit in den Workshops auszahle, die sich mit der Situation am Oberhauser Bahnhof befasst hätten. (möh)