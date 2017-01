2017-01-13 17:58:00.0

Augsburg Designerinnen machen Lust aufs Nähen

Wie näht man eine Hose und wie eine Schürze? Worauf muss man beim Kauf von Stoff oder dem einer Nähmaschine achten? Antworten gibt es am Samstag im Abraxas.

Wie näht man eine Hose und wie eine Schürze? Worauf muss man beim Kauf von Stoff oder dem einer Nähmaschine achten? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es am Wochenende bei „Stoff & Schnitt – besser selber schneidern“ im Kulturhaus Abraxas in der Sommestraße. Zum dritten Mal bringen die Designerinnen Stefanie Kroth (Kissing) und Ines Weizenegger (Schweiz) in Augsburg einen Tag lang Nähbegeisterte zusammen.

Es gibt auch Biostoffe

Neben Workshops zum Thema Nähen gibt es zwischen 9 und 18 Uhr im großen Saal des Abraxas Vorträge zu den Themen Overlock, digitale Schnittmuster, Umsetzung einer Idee in Schnittmuster und mehr. Stilberaterin Steffi Fissel berät Frauen, die auf der Suche nach ihrem eigenen Look sind. Ines Weizenegger, die unter ihrem Label „Karlotta Pink“ Stoffe aus aller Welt importiert und verkauft, ist mit einem Angebot an Stoffen dabei. Auch Biostoffe von „Meterwerk“ (Augsburg) werden angeboten. Darüber hinaus können Besucher sich über verschiedene Nähmaschinen-Typen und andere Fragen rund um ein immer beliebter werdendes Hobby informieren. (nip)