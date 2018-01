2018-01-19 06:52:00.0

Karte Diese Straßenbau-Projekte stehen 2018 in Augsburg an

An mehreren Orten rücken die Arbeiter in diesem Jahr an. In vielen Fällen ist noch nicht klar, wann die Sanierungen beginnen. Doch bald gibt es am Hochablass einen Kraftakt. Von Michael Hörmann

Römerstadt, Fuggerstadt, Brechtstadt, Sportstadt, Mozartstadt – es gibt mehrere Titel, mit denen die Großstadt Augsburg gerne versehen wird. Wer häufig in der Stadt mit ihren knapp 300.000 Einwohnern unterwegs ist, wird im Verkehr mitunter ausgebremst. Darum sprechen die Augsburger selbst gerne von der „Baustellenstadt“, in der sie leben. Dass es Jahr 2018 wieder einige neue Baustellen anstehen, ist unausweichlich.

Andererseits gibt es das Ende von einzelnen Dauerbaustellen zu vermelden. Dazu zählt das Umfeld der Ackermannbrücke, die für einen Gesamtaufwand von 18,5 Millionen Euro neu gebaut worden ist. Die Brücke über dei Wertach ist bereits fertig, in diesem Jahr werden angrenzende Bereiche und Rampen zur Hessenbachstraße und Wertach fertiggestellt.

Gearbeitet wird auch am Hochablasssteg im Bereich des Siebentischwalds. Er verbindet das Gebiet am Eiskanal mit dem Kuhsee. Der Steg war im vergangenen Jahr mehrere Monate wegen einer Sanierung gesperrt. Derzeit ist er wieder für Fußgänger und Radler, die ihr Rad allerdings schieben sollen, zugänglich. Nun kommt es 2018 nochmals zu kurzfristigen Sperrungen.

Ein richtiger Kraftakt steht bereits am Dienstag, 23. Januar, an. An diesem Tag wird die neue Walze in das Wehr eingehoben. Um das historische Erscheinungsbild des Walzenwehrs zu erhalten, wird der neue Antrieb neben der historischen Mechanik im Glockenturm installiert. Auch wird die neue Walze so aussehen wie das 20 Meter breite historische Vorgänger-Exemplar aus dem Jahr 1911. Während der Pfingstferien wird der Gehweg beschichtet.

Auf Anfrage unserer Redaktion hat Baureferent Gerd Merkle eine Liste der großen und größeren Straßenbauprojekte zusammengestellt, die in diesem Jahr anstehen und zum Teil fortgesetzt werden. Die genauen Termine der einzelnen Arbeiten stehen noch nicht fest. Darüber wird die Stadt zeitnah informieren.

Kobelweg Zwischen der Ulmer Straße und der Geschwister-Scholl-Straße wird die Asphaltschicht im Kobelweg erneuert; Anlass sind Arbeiten der Stadtwerke. Auch Teile der Gehwege werden erneuert.

Hunoldsgraben Nach umfangreichen Leitungsarbeiten im Hunoldsgraben durch die Stadtwerke wird das Tiefbauamt die nur provisorisch verschlossene Oberfläche wiederherstellen.

Bäckergasse und Spitalgasse 2017 wurden in der Bäckergasse die Gas- und Wasserleitung durch die Stadtwerke erneuert. Im Anschluss daran hat das Tiefbauamt mit den Straßenbauarbeiten in der Bäckergasse sowie in der Werbhausgasse und dem Waisengäßchen begonnen. Im Frühjahr 2018 werden die Arbeiten fortgeführt. Außerdem werden die Versorgungsleitungen in der Spitalgasse erneuert und im Anschluss (2018/2019) wird dann auch die Spitalgasse saniert.

Haunstetter Straße Das Tiefbauamt wird in der Haunstetter Straße in Höhe der Stauffenbergstraße und der Ilsungstraße in Teilen den Straßenbelag sanieren.

Wertachstraße Im Bereich der Wertachbrücke (Wertachstraße/ Donauwörther Straße) wird der Asphalt auf den stadtauswärtigen Fahrspuren erneuert.

Tattenbachstraße Hier erfolgt eine Deckensanierung von der Landsberger Straße bis zur Bürgermeister-Widmeier-Straße.

Oberer Schleisweg Es steht die Sanierung der Fahrbahn an.

Eichleitnerstraße Es werden neue Ampelanlagen im Kreuzungsbereich Memminger Straße und Unterfeldstraße erreichtet. Daher sind Tiefbauarbeiten und Deckensanierungen jeweils im Kreuzungsbereich nötig.

Pfarrhausstraße Die Platzfläche in der Pfarrhausstraße zwischen den Kirchen St. Joseph und St. Johannes wird neu gestaltet.

Branderstraße Von der Höchstätterstraße bis zur Schöpplerstraße werden die Pflasterflächen in der Fahrbahn saniert.

Derchinger Straße Der Kreuzungsbereich Derchinger Straße/ Localbahn wird in Zusammenarbeit mit der Augsburger Localbahn saniert.

Hessenbachstraße Nach dem Neubau der Wertachbrücke an der Bürgermeister-Ackermann-Straße und Kanalverlegearbeiten wird in diesem Jahr die dadurch beschädigte Straße in den betroffenen Bereichen saniert.