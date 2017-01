2017-01-13 06:30:00.0

Augsburg Einbrüche: Ist Augsburg sicherer geworden?

Die Zahl der Einbrüche in Augsburg ist vergangenes Jahr wohl gesunken. Das liegt vor allem an einem Fahndungserfolg der Polizei. Von Michael Hörmann

Die Tage sind kurz, die Nächte lang: Winter ist eine Jahreszeit, in der Einbrecher gerne zur Tat schreiten. Aufgrund der frühen Dunkelheit wird in Wohnungen oftmals bereits ab 16 oder 17 Uhr das Licht angeschaltet. Einbrecher erkennen daran, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Weil in kalten Winternächten nachts wenig los auf den Straßen ist, spielt dies ebenfalls in die Karten von Einbrechern. In der Nacht auf Mittwoch gab es im Stadtgebiet Augsburg gleich mehrere versuchte Einbrüche.

Die Täter hatten es nach Auskunft der Polizei auf Geschäfte in der Innenstadt abgesehen. Die ausgesuchten Objekte waren zwei Geschäfte in der Philippine-Welser-Straße, ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße und ein Teeladen. In allen vier Fällen stellten die Beamten Hebelspuren an den Eingangstüren fest. Gestohlen wurde nichts. Wegen der Beschädigung an den Türen entstand den Ladeninhabern ein Gesamtschaden um die 2000 Euro. Ob es ein Täter oder mehrere unterschiedliche Täter waren, ist für die Polizei offen.

ANZEIGE

Einbrüche in den vergangenen Tagen in Augsburger Geschäfte

Diese versuchten Einbrüche in Geschäfte listete die Polizei in ihrem Pressebericht vom Donnerstag auf, Wohnungseinbrüche tauchen aktuell nicht auf. Auch in den zurückliegenden Tagen gab es kaum Einbrüche. Dies könnte insofern ein Indiz dafür sein, dass Augsburg eine Spur sicherer geworden ist. Die Statistik der Polizei liefert dazu Erkenntnisse, wobei offiziell noch keine Zahlen genannt werden.

Nach bisheriger Auswertung sieht es danach aus, dass im Vorjahr die Zahl der Wohnungseinbrüche in Augsburg gegenüber 2015 rückläufig gewesen ist. Pressesprecher Siegfried Hartmann sagt: „Der Sicherheitsbericht der Polizei für das Jahr 2016 wird wohl im März präsentiert.“

Der sich abzeichnende Rückgang der Wohnungseinbrüche dürfte vor allem durch einen Fahndungserfolg der Polizei zu erklären sein. Im Herbst gelang den Beamten ein großer Schlag gegen Einbrecher in der Region. Drei Serien mit insgesamt rund 120 Taten seien aufgeklärt, hieß es zuletzt. Zehn Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. Die Beute, welche die Einbrecher bei ihren Taten gemacht haben sollen, belief sich laut Angaben der Polizei auf mehr als 100.000 Euro.

Aufgeflogen waren zwei mutmaßliche Einbrecherbanden, deren Mitglieder aus Rumänien stammen. Außerdem erwischten die Beamten einen deutschen Einzeltäter, der ebenfalls für eine Einbruchserie verantwortlich sein soll. Die Taten spielten sich nicht nur in Wohnungen und Einfamilienhäusern ab. Auch Vereinsheime und Gaststätten waren betroffen.

Die 120 Taten wurden von Februar bis August 2016 verübt – vor allem in der Stadt Augsburg, aber auch im Augsburger Land und im Kreis Aichach-Friedberg. Bei den Verhafteten handelte es sich um acht Männer und zwei Frauen zwischen 20 und 40 Jahren. Teils sollen sie die Einbrüche verübt haben, teils kauften und verkauften sie die Beute.

Personell hat sich die Augsburger Polizei neu aufgestellt, um erfolgreich gegen Einbrecher zu operieren. Es gibt seit mehr als einem Jahr bei der Kripo eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit Wohnungseinbrüchen befasst. Hier laufen alle Informationen zu Einbrüchen in der Region zusammen, die Ermittlungen werden von hier aus zentral geführt.

So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern 1 von 11 vorherige Seite nächste Seite

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, immer abschließen, aus versicherungstechnischen Gründen am besten zweimal.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Gekippte Fenster sind eine Einladung für Einbrecher.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen fast jedes Versteck. – Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Zylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Achten Sie auf Fremde in Ihrem Umfeld, auch in der Nachbarschaft. – Wenn Sie im Urlaub sind: nie Rollläden dauerhaft unten lassen und Briefkasten überquellen lassen.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Per Zeitschaltuhr Haus innen beleuchten und Anwesenheit simulieren. Für außen ratsam: Bewegungsmelder.

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Für alle Fälle Telefoniermöglichkeit im Schlafzimmer schaffen (Notruf: 110).

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Liste mit Wertsachen anfertigen, am besten inklusive Fotos. Erleichtert Abwicklung mit der Versicherung.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Technische Vorbeugung: Alarmanlage nur sinnvoll, wenn sie mit einer Bewachungsfirma verbunden ist. Viele Einbrecher lassen sich von der Sirene nicht abhalten, sagt Rainer Rindle von der Kripo Augsburg.

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Prüfen lassen, ob Haus-, Terrassen-/Balkontüren und Fenster nachgerüstet werden sollten, am besten von einem Kripo-Berater. Zuständig sind: Kripo Augsburg (Stadt/Kreis Augsburg, Aichach-Friedberg), Kripo Dillingen (Stadt/Kreis Dillingen, Donau-Ries), Kripo Fürstenfeldbruck (Kreis Landsberg), Kripo Ingolstadt (Stadt Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen), Kripo Kempten (Stadt/Kreis Kempten, Kaufbeuren, Ober-, Ostallgäu, Lindau), Kripo Memmingen (Stadt Memmingen, Unterallgäu), Kripo Neu-Ulm (Stadt/Kreis Neu-Ulm, Günzburg).

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Opferhilfe: Die Organisation Weißer Ring unterstützt nicht nur Opfer von Gewaltkriminalität oder Mobbing, sondern auch Einbruchsopfer. Nach Angaben von Adolf Präntl bietet sie mehrere Hilfestellungen.

Der Weiße Ring bietet vertrauliche Gespräche im Akutfall, die Vermittlung von Experten wie Traumatherapeuten. Au helfen sie beim Umgang mit Behörden und Versicherungen und Begleiten Geschädigte zu Gerichtsterminen.

Bundesweit steigt die Zahl der Einbrüche

Kripo-Chef Gerhard Zintl sagte zuletzt, dass nahezu 50 mutmaßliche Einbrecher im Jahr 2016 ermittelt werden konnten. Bundesweit steigen dagegen die Zahlen bei Wohnungseinbrüchen. Bei der Polizei weiß man, dass diese Entwicklung zur Verunsicherung der Bevölkerung führen könne.

Polizeipräsident Michael Schwald betont deshalb, dass vor allem der Kampf gegen die vielfach überregional agierenden Wohnungseinbrecher im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord „allerhöchste Priorität“ habe. Kriminalpräventive Beratung und verstärkte Streifenpräsenz in Wohngebieten sind Antworten der Polizei, um bereits im Vorfeld gegen Gefahren durch Einbrecher vorzugehen.

Polizeipräsident Schwald setzt hier aber auch auf die Wachsamkeit der Bürger.Er sagt: „Jede Wahrnehmung könnte wichtig sein, rufen Sie so zeitnah wie möglich den Notruf 110 und teilen Sie uns Ihre Beobachtungen mit.“

Wo sind Einbrecher in der Region unterwegs? Unser Einbruchsradar zeigt die Tatorte der vergangenen Wochen: