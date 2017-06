2017-06-09 05:04:00.0

Vöhringen Es geht voran im neuen Baugebiet Falkenstraße

Die umfangreichen Erschließungsarbeiten neigen sich dem Ende zu. Von Ursula Katharina Balken

Vöhringen holt im Wohnungsbau auf. Was nicht heißt, dass die Stadt als Bauträger tätig ist. Da wurde mit dem mehrheitlichen Nein des Stadtgrates die Chance vertan, der Gesellschaft Nuwog-Land beizutreten, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Aber in den vergangenen Jahren wurden Baugebiete erschlossen, die – kaum war der entsprechende Bebauungsplan unter Dach und Fach – im Nu bebaut waren.

Als Beispiele gelten hier das Baugebiet Vöhringen Ost III und in Illerberg das Areal Kellerberg. Gerade in Illerberg wurden immer wieder Möglichkeiten gefordert, durch Ausweisung von Bauland, junge Familien am Ort zu halten. Jetzt wird dort nördlich der Witzighauser Straße neues Bauland ausgewiesen und das Gebiet östlich der Vöhringer Riedstraße ist bereits so gut wie komplett bebaut.

Ein anderes angepeiltes Wohngebiet ist Vöhringen Nord-Ost IV, nordöstlich des Berliner Rings gelegen. Auf diesem Areal soll überwiegend verdichtetes Wohnen in Form von Geschosswohnungen, Reihenhäuser und Kettenhausbau ermöglicht werden.

Ein weiteres Baugebiet ist bereits ausgewiesen und die Erschließungsarbeiten so gut wie abgeschlossen. Dabei handelt es sich um das Wohngebiet zwischen Falkenstraße und Storchenweg. Dort gibt es auch ein Grundstück, das in städtischer Hand ist und das möglicherweise für Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen konzipiert werden könnte.

Umfangreiche Erschließungsmaßnahmen für die Flächen bei Falkenstraße und Kranichstraße waren nötig. Denn das Baugebiet könnte in mehreren Abschnitten verwirklicht werden. So wurde eine neue Straße angelegt, die markiert, wie das Areal strukturiert sein wird. Mehr noch, sie wird auch als Ost-Westverbindung betrachtet.

Nach Auskunft der Stadt sind jetzt alle Versorgungsleitungen verlegt, ebenso die Entsorgungsanlagen. Im Zuge der Erschließung wurde auch der Falkenstraße das nötig dringende neue „Outfit“ verpasst. Der Straßenbelag wurde von Grund auf erneuert, die Gehwegflächen sind auf der westlichen Seite bereits fertig gepflastert. Der Gehweg auf der Ostseite wartet noch auf Erneuerung. Er wird asphaltiert.

In wenigen Wochen werden dann die Fahrbahnen der neuen Straße und der Falkenstraße asphaltiert. Grün wird angepflanzt, allerdings erst im Herbst. Nach der Bauabnahme, die voraussichtlich Mitte bis Ende Juli stattfinden soll, wird die Falkenstraße wieder für den Verkehr frei gegeben. Eine Maßnahme, die Autofahrer aus diesem Wohnviertel begrüßen werden. Ihnen bleiben dann die lästigen Umleitungen erspart.