2017-02-09 11:02:00.0

Augsburg Fast wie zu Hause im Wohnzimmer

In Göggingen hat gleich neben der Eisdiele das Café Dolomiti eröffnet. Dort gibt es italienische Spezialitäten und hausgemachten Kuchen. Von Fridtjof Atterdal

Es hat etwas von einem edlen Wohnzimmer, was die Eheleute Simona und Michele Bargero Pais aus dem ehemaligen Café Demharter in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen gemacht haben. Nach über einem Jahr Planungs- und Umbauzeit hat das Café Dolomiti gleich neben der gleichnamigen Eisdiele eröffnet und bietet eine Auswahl an italienischen Spezialitäten und Getränken. „Es hat sich angeboten, hier ein modern gestaltetes Café zu eröffnen, mit einem klassischen Kuchensortiment“, so Betreiber Michele Pais.

Kollektion von alten Kaffeemühlen

Wenn man das Café betritt sieht man mit einem Blick, wie viel Aufwand das Ehepaar in die Räume gesteckt hat. Im vorderen Teil dominieren Naturmaterialien, die Tische sind aus rustikalem Holz, ebenso die Böden. Überall kann man kleine Details entdecken, wie eine Kollektion von alten Kaffeemühlen, die eine Wand ziert oder die auf alt getrimmten Kronleuchter an der Decke. Das ganze Lokal ist im Shabby-Chic-Stil gehalten, verrät Simona Bargero Pais.

Die Mitte des Cafés ist wie eine kleine Bibliothek gestaltet, man genießt seinen Kuchen an weiß gestrichenen Tischen zwischen Bücherregalen. Ein grüner, heller Wintergarten mit vielen Pflanzen schließt die Gestaltung des neuen Dolomiti ab.

Rund 60 Sitzplätze gibt es, dazu kommt die gemeinsame Außenbestuhlung für Eisdiele und Café. Für geschlossene Veranstaltungen stehen bis zu 40 Sitzplätze zur Verfügung.

Tramezzini und Panini

Zum Essen werden hausgemachte Kuchen serviert, teils aus eigener Produktion und teils geliefert vom Konditor Dichtl, wie Michele Pais sagt. Dazu kommen italienische Spezialitäten wie Tramezzini, Panini und Toasts. Samstags gibt es ein italienisches Frühstücksbüfett, für das ebenso wie für den italienischen Brunch am Sonntag eine Reservierung notwendig ist.

Von den Göggingern wird das Café schon wenige Tage nach Eröffnung gut angenommen, freut sich Pais. „Ich hoffe, dass wir eine Bereicherung für den Stadtteil darstellen.“ Die Gäste im Eiscafé hätten immer wieder betont, wie gut die Bgm.-Aurnhammer-Straße ein klassisches Caféhaus brauchen könnte, so der Besitzer.

Ulrike Behrens outet sich als echter Dolomiti-Fan. Sie ist bereits zum dritten Mal im Café und hat diesmal ihre Freundin Manuela Brellinger mitgebracht. „Mir gefällt das Ambiente sehr gut und die Kuchen sind total lecker“, sagt sie. Vor allem der rustikale Einrichtungsstil hat es ihr angetan. „Auch der Wintergarten ist schöner als früher“, findet die Kundin.

Nach Geschäftsschluss buchbar

Nach Geschäftsschluss kann man das Dolomiti auch als Veranstaltungsraum buchen – auf Wunsch mit entsprechender Bewirtung, sagt Pais. „Wir haben noch viele weitere Ideen, aber wollen erst mal sehen, wie das Café ankommt“, sagt er.