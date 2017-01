2017-01-23 16:40:00.0

Augsburg Feinstaub-Alarm: Momentan herrscht dicke Luft in Augsburg

In Augsburg ist der Feinstaub-Grenzwert zuletzt an mehreren Orten schon mehrmals überschritten worden. Ein Grund ist das Wetter. Von Stefan Krog

In Augsburg herrscht momentan dicke Luft, auch wenn es angesichts von glitzerndem Schnee und Sonnenschein nicht danach aussieht: Seit einigen Tagen sind die Feinstaub-Werte massiv gestiegen. In der Karlstraße wurde über den Tag gerechnet am Sonntag ein Durchschnitt von knapp 130 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen.

Laut EU darf der zulässige Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm höchstens an 35 Tagen im Jahr überschritten werden, andernfalls liegt ein Verstoß gegen die Grenzwerte vor. An den Messstellen Karlstraße und Königsplatz wurde bis einschließlich Sonntag der 50-Mikrogramm-Messwert an bisher fünf Tagen in diesem Jahr überschritten. Auch an weniger exponierten Stellen wie dem Bourges-Platz und dem Landesamt für Umwelt im Univiertel wurden vier Überschreitungstage gezählt.

ANZEIGE

Auch Splitt und Salz tragen dazu bei

Eine Ursache für die momentan hohen Werte ist das Wetter. Es findet kaum Luftaustausch statt, weil die eiskalte Luft wie eine Glocke über der Stadt liegt. Zudem erhöht das Streuen von Splitt und Salz die Feinstaubwerte etwas. Sobald ein Wetterwechsel, der sich aktuell aber nicht abzeichnet, eintritt, dürften die Werte wieder sinken. Mit den aktuellen Werten liegt Augsburg schon in etwa an den Werten des gesamten Vorjahres. Dass die 35-Tages-Marke überschritten wird, ist aber dennoch unwahrscheinlich.

Das ist Feinstaub 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Öfen, Motoren, Landwirtschaft, Industrie - Feinstaub wird in erster Linie durch den Menschen erzeugt.

Öfen, Motoren, Landwirtschaft, Industrie - Feinstaub wird in erster Linie durch den Menschen erzeugt.

In Ballungsgebieten ist die Quelle der winzigen, in der Luft schwebenden und gesundheitsschädlichen Teilchen vor allem der Straßenverkehr.

In Ballungsgebieten ist die Quelle der winzigen, in der Luft schwebenden und gesundheitsschädlichen Teilchen vor allem der Straßenverkehr.

Zu den Feinstaubpartikeln, die Motoren produzieren, kommen der Abrieb von Bremsen und Reifen sowie der von der Straßenoberfläche aufgewirbelte Staub.

Zu den Feinstaubpartikeln, die Motoren produzieren, kommen der Abrieb von Bremsen und Reifen sowie der von der Straßenoberfläche aufgewirbelte Staub.

Es gibt aber auch natürliche Quellen: Dazu gehören Emissionen aus Vulkanen und Meeren, Waldbrände und die Bodenerosion.

Es gibt aber auch natürliche Quellen: Dazu gehören Emissionen aus Vulkanen und Meeren, Waldbrände und die Bodenerosion.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge treten bei einer hohen Konzentration von Feinstaub verstärkt Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen auf - wie zum Beispiel Lungenkrebs.

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge treten bei einer hohen Konzentration von Feinstaub verstärkt Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen auf - wie zum Beispiel Lungenkrebs.

Denn kleinste Teilchen können beim Einatmen bis in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf gelangen und sich so im ganzen Körper verteilen.

Denn kleinste Teilchen können beim Einatmen bis in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf gelangen und sich so im ganzen Körper verteilen.

Zum Schutz der Gesundheit gilt in Deutschland seit 2005 die Feinstaub-Richtlinie der Europäischen Union. Die Weltgesundheitsorganisation rät jedoch, die gültigen Grenzwerte zu verschärfen.

Zum Schutz der Gesundheit gilt in Deutschland seit 2005 die Feinstaub-Richtlinie der Europäischen Union. Die Weltgesundheitsorganisation rät jedoch, die gültigen Grenzwerte zu verschärfen.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes gehen allein in Deutschland im Durchschnitt rund 47 000 Todesfälle jährlich auf die Belastung mit Feinstaub zurück. (dpa)

Zuletzt hatte es beim Feinstaub im Jahr 2011 am Königsplatz eine Überschreitung gegeben. Seit dem Königsplatz-Umbau sind die Werte, verbunden damit, dass inzwischen mehr Autos mit strengeren Abgaswerten unterwegs sind, aber massiv gesunken. Feinstaub kann Herzinfarkte auslösen.

Das sind die dreckigsten Städte in Deutschland Das Umweltbundesamt nennt die Orte mit den höchsten Feinstaub- und Stickstoffdioxidwerten. Stuttgart ist mit Neckartor und Hohenheimer Straße zweimal dabei. Foto: Daniel Naupold/dpa

Problematischer als Feinstaub ist seit einigen Jahren die Belastung der Innenstadt mit Stickstoffdioxid, das für Atemwegserkrankungen verantwortlich gemacht wird. Hier ist – anders als beim Feinstaub – der Jahresmittelwert eine problematische Größe. Er liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch beim Stickstoffdioxid sind die Werte momentan eher hoch. Gestern Mittag lag der Wert bei über 100 Mikrogramm an der Karlstraße.

Mehr zum Thema

der sich aktuell aber nicht abzeichnet,

Das Aus für alte Kaminöfen: Schonfrist endet 2017

Trotz verschärfter Vorgaben wird die Luft nicht sauberer

Benzinautos sollen weniger Feinstaub ausstoßen