2017-06-22 11:30:00.0

Augsburg-Lechhausen Flößerpark: Endlich ist ein Pächter gefunden

Für das geplante Ausflugslokal in Lechhausen am Lech gibt es nun einen Pächter. Von Andreas Alt

Es ist ein Projekt in Augsburgs größtem Stadtteil Lechhausen, an dessen Umsetzung schon viele zweifelten. Die Idee von einem Ausflugslokal am Lech wurde 2013 geboren. Nun zeichnet sich eine Lösung ab: Umberto von Beck-Peccoz (Brauerei Kühbach) wird wohl als Pächter einsteigen. Die Gespräche mit der Stadt Augsburg, der das Grundstück am Flößerpark gehört, stehen nach eineinhalb Jahren vor einem erfolgreichen Abschluss. Der Pächter ist in Lechhausen auch deshalb kein Unbekannter, weil er künftig auch den Grünen Kranz betreiben wird, sofern der Neubau an zentraler Stelle in Lechhausen steht. Wer dann einmal Wirt sein wird, ist noch nicht klar.

Der Stellenwert des Flößerparks wird jedenfalls sehr hoch angesiedelt. Am Standort der historischen Floßlände, wo einst die Flöße anlegten, soll als neuer Anziehungspunkt für Spaziergänger und Radfahrer eine Ausflugsgaststätte errichtet werden. Für Bau des Gebäudes und Betrieb der Gastronomie suchte die Stadt sehr lange nach einem geeigneten Investor und Pächter. Die Stadt gestaltet die Grünanlage an der Radetzkystraße in Lechhausen zum Flößerpark um – mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität am Lechufer zu steigern. Wo früher Flößer anlegten und wertvolle Güter abluden, soll bei der Neugestaltung eine Ausflugsgaststätte entstehen. Derzeit stehen allerdings nur sechs blaue Liegen in Ufernähe. Wer sich hier niederlässt, blickt auf den Lech. Die Uferzone ist mit großen Steinen ebenfalls ansprechend gestaltet. Die ganz große Attraktion ist der Flößerpark in Lechhausen derzeit nicht. Das sehen die Bewohner im Stadtteil realistisch.