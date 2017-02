2017-02-18 13:20:00.0

Augsburg Hilfe auf dem Weg in ein unabhängiges Leben

Die Äthiopierin Zahara Kider Aman ist aus ihrer Heimat geflohen - um in Deutschland ein neues und besseres Leben zu haben. Jetzt steht sie vor dem Abschluss ihrer Bäckerlehre. Von Peter Köhler

Warum sie vor vier Jahren aus Äthiopien geflohen ist, kann Zahara Kider Aman bis heute nicht erzählen, es ist zu schrecklich. Man kann es nur erahnen, wenn man weiß, dass die Familie der 21-Jähringen tot ist. Mittlerweile hat sie in Augsburg Fuß gefasst. Sie lebt und arbeitet in Haunstetten und hat sich einen Freundeskreis aufgebaut. Neben Leuten aus der früheren Heimat zählen auch einige Deutsche dazu. Es sind vor allem Klassenkameraden aus ihrer Berufsschulklasse.

Deutsch fällt Zahara manchmal immer noch schwer

Kider Aman steht im dritten Jahr ihrer Bäckerlehre und will unbedingt einen guten Abschluss schaffen. Das ist allerdings nicht so einfach. Obwohl sie sehr gut Deutsch spricht und liest, steht sie immer wieder vor unlösbaren Rätseln. „Die Fachsprache und spezielle Wörter kennt sie nicht. Auch Begriffe aus anderen Fächern muss ich ihr erklären“, sagt Rainer Wohlfarth. Seit er im Ruhestand ist, arbeitet Wohlfarth beim „Senior Experten Service“ (SES) mit. Pensionierte Fachleute aus den verschiedensten Berufen beraten in der bundesweit aktiven Organisation neben Firmengründern auch Lehrlinge. Wohlfarth hat bereits mehrere deutsche und zugewanderte Azubis zur Abschlussprüfung begleitet.

Seit sechs Wochen sitzt er mit Zahara Kider Aman über den Lehrbüchern. Im dritten Stock des alten Haunstetter Rathauses hat ihm Petra Löw, die Leiterin der Stadtteilbücherei, einen Raum zur Verfügung gestellt. Manchmal wundert sich der 67-jährige Psychologe, was den Azubis in der Schule abverlangt wird. So bleibt ihm schleierhaft, warum für im Fach Sozialkunde wissen müssen, was eine Offene Handelsgesellschaft (OHG) ist. In solchen Fällen muss er sich erst einmal selber schlau machen. „Warum kann man solche Inhalte für die Azubis mit Migrationshintergrund nicht einfach weglassen? Für den Beruf sind sie doch völlig unwichtig“, sagt Wohlfahrt.

Eine zweite Chance für die Abschlussprüfung gibt es nicht

Von Kider Aman ist er begeistert. Sie sei sehr interessiert, lerne gut und sei absolut zuverlässig. „Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass sie die Prüfung schaffe“, ist auch die Äthiopierin zuversichtlich. Vor allem die praktische Arbeit liege ihr. Die Arbeit mache ihr Spaß, selbst an das Aufstehen nachts um zwei Uhr habe sie sich gewöhnt. In der Backstube gefällt ihr vor allem das Schlingen der Brezen. Bevor sie sich für die Bäckerlehre entschied, spielte sie mit dem Gedanken, Erzieherin zu werden und in einer Kita zu arbeiten. Aber dann wurde es doch der solide Handwerksberuf. Ihr ist wichtig, bald unabhängig zu sein und nicht mehr vom Geld des Staates leben zu müssen.

Kürzlich wurde ihre Aufenthaltserlaubnis verlängert, sodass sie zur Abschlussprüfung antreten kann. Sie hat nur diese eine Chance. „Die ausländischen Lehrlinge dürfen die Prüfung nicht wiederholen, anders als ihre deutschen Kollegen. Diese ungerechte Bestimmung verstehe, wer will“, kritisiert Wohlfarth.