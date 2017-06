2017-06-02 10:56:10.0

Region Augsburg Holi und die Sportfreunde: Was am langen Wochenende geboten ist

Die Sportfreunde Stiller rocken in der Kongresshalle, bei der WWK Arena wird mit Farben geworfen - und auch für Rock im Park in Nürnberg gibt es noch bestimmte Tickets. Von Matthias Stockinger

Nochmal den Sommer feiern, bevor es am Sonntag (vorerst) wieder abkühlt (die Wettervorschau): Um das Pfingstwochenende im Freien zu genießen, bieten sich einige Veranstaltungen an. Unsere Tipps zum Wochenende.

Das Holi Gaudy Festival findet auch dieses Jahr wieder neben der WWK Arena statt. Bei dem bunten Farbenfest werfen die Feiernden mit Farbpulver um sich, während sie zur Musik tanzen. Das geht auf einen indischen Brauch zurück und erfreut sich seit einigen Jahren auch auf Partys in Europa großer Beliebtheit. Am Samstag geht es um 14 Uhr in Augsburg los. (Das sind die Festivals in der Region 2017)

Holi Gaudy Color your Day 2016 Holi ist das „Fest der Farben“ und hat seinen Ursprung in Indien. In Augsburg wurde es nicht nur mit bunten Farbbeuteln, sondern auch mit zahlreichen DJs gefeiert. Foto: Valterio D'Arcangelo

Rock im Park: Noch Tagestickets verfügbar

Rock im Park steigt am Wochenende in Nürnberg. Auf der Bühne werden unter anderem Rammstein, die Toten Hosen und System of a Down zu sehen sein. Hoffnungen auf Dreitages-Tickets darf man sich - zumindest von offizieller Seite - nicht mehr machen. Das Festival ist, wie schon in den Jahren zuvor, seit Wochen ausverkauft. Vereinzelt gib es laut Veranstalter aber noch Tagestickets. Daheimgebliebene können ihr Dosenbier aber auch auf dem Sofa aufmachen und den großen Zwillingsbruder"Rock am Ring" im Livestream der Telekom verfolgen. Zur Wetterprognose kommen Sie hier.

Die Sportfreunde Stiller lassen sich am Freitag im Kongress am Park in Augsburg blicken. Davor tritt die Gruppe "Dicht und Ergreifend" auf. Tickets sind noch verfügbar. Die Sportfreunde haben im Oktober vergangenen Jahres ihr neues Album "Sturm und Stille" veröffentlicht mit der Single-Auskopplung "Das Geschenk".

In München schon Filme unter freiem Himmel

Open-Air-Kino: Zwei Wochen muss man sich noch gedulden, bis im Rahmen des Lechflimmerns auch in Augsburg wieder Filme unter freiem Himmel auf großer Leinwand angeschaut werden können. In München ist das bereits dieses Wochenende möglich: Im Kino am Olympiasee wird am Freitag der Harry-Potter-Ableger "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", am Samstag "Die Schöne und das Biest" und am Sonntag "Wilde Maus" gezeigt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, der Film beginnt um 21.15 Uhr. Wem der weg nach Augsburg zu weit ist, der kann sich zumindest schon einmal durchlesen, was beim Lechflimmern dieses Jahr geboten ist.

Auch für die Kleinen und Familien ist am Wochenende einiges geboten. Im Märchenzelt Abraxas wird am Freitag um 20 Uhr "Der Zauberer von Oz" aufgeführt. Die Augsburger Puppenkiste führt an mehreren Terminen "Der kleine Wassermann" und "Kabarett 2017" auf.

Wer sich lieber mit ernsten Dingen beschäftigen möchte, dem sei die Freilichtausstellung "Im Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen" empfohlen. Diese wird noch bis 7. Juni am Königsplatz gezeigt und ist somit jetzt das letzte Wochenende zu sehen.

Am Pfingstmontag ist außerdem der Deutsche Mühlentag. Veranstaltet wird dieser von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Über eintausend Mühlen werden bundesweit zugänglich gemacht. Mit dabei sind unter anderem die Mühlen in Tierhaupten, Obergünzburg, Miltenberg oder Bobingen. Die verschiedenen Mühlen aus der Region finden Sie in unserer Veranstaltungssuche.