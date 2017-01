2017-01-17 18:00:00.0

Augsburg Ihle feiert "Baker's" und sieht sich als Trendsetter

Das Unternehmen Ihle eröffnet in Lechhausen einen Bäckereistandort der Zukunft. Die 256. Filiale ist für Oberbürgermeister Kurt Gribl ein "Abbild der Dynamik in Augsburg". Von Alfred Schmidt

Das Bäckereiunternehmen Ihle gehört in Deutschland zu den zehn Großen seiner Branche. 255 Filialen gab es bisher in Augsburg, Schwaben, München und Oberbayern. Am Dienstag kam die 256. Filiale hinzu. Die Brüder Wilhelm-Peter und Alexander Ihle eröffneten in Lechhausen das „Baker’s“ (Meraner Straße 41). Es ist der Prototyp eines Bäckereistandorts, mit dem die Firma ihren selbstgestellten Anspruch als „Trendsetter und Innovationsführer“ in der deutschen Bäckereibranche aufs Neue untermauern möchte. Das Konzept geht weit über den Verkauf von Bäckereiprodukten im Laden hinaus: Neben der großen Bäckerei-Theke gibt es Abendgastronomie, eine Bar und Veranstaltungen am Wochenende.

Den Startschuss feierten die Ihle-Brüder mit rund 200 Gästen. Für ihre Heimatverbundenheit hörten sie den Dank von Oberbürgermeister Kurt Gribl. Das „Baker’s“ nannte er einen „besonderen Impuls für unsere Stadt“. Das „hippe und moderne“ Ambiente stehe für einen Zeitgeist, der ein Abbild der Dynamik sei, die in Augsburg herrsche. Umgesetzt wurde der innovative Bau im Lechhauser Gewerbegebiet von Ott-Architekten (Augsburg), eingerichtet vom Gersthofer Unternehmen „Aha 360 Grad“.

Selbstbewusst stellen die Ihles fest, das „Baker’s“ könnte mit seinem urbanen Look auch in Berlin, London oder New York stehen. Die Branche schaut mit großem Interesse auf das neueste Projekt des kontinuierlich wachsenden Unternehmens. Begrüßt wurden bei der Eröffnungsfeier auch Vertreter von Rewe, Aldi und Lidl. Ihle setzt mit gläserner Backstube und offener Küchentür auf maximale Transparenz. Geöffnet ist mehr als 110 Stunden in der Woche, täglich bis auf sonntags (7.30 Uhr) von 6 bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 1 Uhr. Verwendet werden Lebensmittel von Erzeugern aus der Region.

Stetiger Fortschritt gehört zum Credo des Unternehmens, das sich gleichwohl im Einklang sieht mit einer 125-jährigen Handwerkstradition. Der Geist des Hauses, der von der Nähe zur Heimat und zu den Menschen geprägt sei, soll laut Wilhelm-Peter und Alexander Ihle so bleiben, wie er ist. Das hörten auch die Eltern der beiden, Willi und Annelies Ihle, zur Eröffnung der neuen Filiale gern.

Gekommen waren neben dem Oberbürgermeister auch Wirtschaftsreferentin Eva Weber, Ordnungsreferent Dirk Wurm, Schulreferent Hermann Köhler und Sozial-Staatssekretär Johannes Hintersberger. Das stete Wachstum des Bäckereiunternehmens erstaunte bei der Einweihungsparty auch „Herrn Braun“ (Kabarettist Roland Krabbe). Der stellte bei seinem Auftritt humorig fest: „Im Jahr 2040 soll es kein Augsburger weiter als zehn Meter bis zur nächsten Ihle-Filiale haben.“

