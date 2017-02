2017-02-14 15:51:00.0

Augsburg In Hochzoll werden Bäume für den neuen Zwölf-Apostel-Platz gefällt

Ein neuer Bodenbelag, Wasserfontänen und Lichtstelen: Der Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll soll in diesem Jahr umgestaltet werden. Vorher müssen 26 Bäume weg.

Ein neuer Bodenbelag, Wasserfontänen und Lichtstelen: Der Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll soll in diesem Jahr umgestaltet werden. Um im Frühjahr mit dem Umbau starten zu können, sind am Dienstag Bäume gefällt und Büsche entfernt worden. Insgesamt müssen 26 Bäume weg. Im Zuge der Umgestaltung soll die gleiche Zahl neu gepflanzt werden, so die Stadt. Unter einem Teil von ihnen soll mit Bänken ein Aufenthaltsbereich entstehen.

Drei Beete bilden Apothergarten

Geplant ist unter anderem auch ein Wasserspiel mit zwölf Fontänen. Drei Beete mit Kräutern sollen einen kleinen Apothekergarten bilden, in der Nähe der Kirche ist ein großes Staudenbeet geplant. Im Rahmen des rund 1,9 Millionen Euro teuren Umbaus erhält der Zwölf-Apostel-Platz auch einen neuen Bodenbelag aus hellgrauen Granitplatten. Die Arbeiten sollen im Herbst abgeschlossen sein. (mb)