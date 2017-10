2017-10-08 11:42:00.0

Königsbrunn Junge Männer lösen mit Schießübungen Polizeieinsatz aus

Sie hatten zwei Gewehre und zwei Pistolen dabei und schossen auf eine Zielschiebe: Zwei 18-Jährige haben in Königsbrunn Ärger mit der Polizei bekommen.

Mehrere Zeugen riefen besorgt bei der Polizei an. Sie meldeten zwei junge Männer, die am Samstagabend in der Gartenstraße in Königsbrunn auf eine selbstgebaute Zielscheibe schossen. Laut Polizei hatten sie vier Waffen dabei.

Eine Polizeistreife rückte an. Die beamten stellten fest, dass die beiden 18-Jährigen so genannte Anscheinswaffen dabei hatten. Es waren zwei „zwei täuschend echt aussehende Sturmgewehre“ sowie zwei Faustfeuerwaffen, so die Polizei. Die Waffen wurden sichergestellt. Die jungen Männer erwartet eine Anzeige nach dem Waffengesetz, denn: Das Führen solcher Anscheinswaffen außerhalb der eigenen vier Wände ist laut Polizeisprecher Michael Jakob nicht erlaubt. Zudem könne es beim Zusammentreffen mit Polizeieinsatzkräften gefährlich werden, da diese Waffen nicht sofort als Nachbildungen zu erkennen seien. (AZ)