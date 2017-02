2017-02-13 17:05:52.0

Augsburg Mann wird nachts in Park überfallen - Kripo ermittelt gegen Jugendliche

Ein 22-jähriger Mann wird nachts in Augsburg getreten, geschlagen und beraubt. Zwei Jugendliche sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Weitere werden noch gesucht. Von Jörg Heinzle

Nach einem nächtlichen Überfall auf einen 22-jährigen Mann in der Nähe des Curt-Frenzel-Stadions ermittelt die Kriminalpolizei gegen mehrere Jugendliche. Der Mann war den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag gegen 0.45 Uhr in der Grünanlage beim Eisstadion unterwegs, als er einer Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen begegnet.

Erst fragten sie ihn nach einer Zigarette, dann wurde er plötzlich angegriffen, getreten und geschlagen. Das Handy des jungen Mannes ging dabei kaputt, die Täter entrissen ihm zudem einen Rucksack und flüchteten. Polizeibeamte nahmen kurz nach der Tat ganz in der Nähe eine 17-jährigen Asylbewerber aus Afghanistan fest, der im Verdacht steht, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Er sitzt jetzt wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft.

Handy kaputt, Rucksack geraubt

In dem geraubten Rucksack befand sich laut Polizei Kleidung und Kosmetik im Wert von rund 300 Euro. Der Schaden am Handy liege „im oberen dreistelligen Bereich“, heißt es. Ebenfalls von der Polizei ermittelt wurde inzwischen noch ein 15-jährige Afghane, der zu der Gruppe gehört haben soll. Auch er sitzt jetzt in U-Haft. Wieso er mitten in der Nacht noch draußen unterwegs sein konnte, war am Montag zunächst unklar.

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei den Tätern um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge handelt. Sie werden normalerweise besonders intensiv betreut. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0821/323-3810.