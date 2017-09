2017-09-28 15:53:00.0

Augsburg Radler in der Fußgängerzone: Wie ist das?

Seit kurzem kommen sich Radler und Fußgänger uns in der Fußgängerzone für ein paar Stunden näher. Klappt das? Könnte das immer so sein? Von Marcus Bürzle

Vorher habe ich mich auf alles eingestellt. Fragen, Kopfschütteln, Ärger. Die Zeilen würden sich nach vier Tagen Feldversuch praktisch von alleine füllen. Wer vier Tage lang mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone muss einfach so viel erleben, dass man gar nicht alles erzählen kann. Und nun?

Als die Stadt bekannt gab, dass Radler probeweise bis 11 Uhr etwa durch die Annastraße fahren dürfen, löste das natürlich Diskussionen aus, die schwer Welt-Untergang klangen (bisher war das nur zwischen 20.30 Uhr und 9 Uhr erlaubt). Die alte Leier: Du böse, Du blöd, Du rücksichtslos... Entsprechend vorsichtig bin ich zum ersten Mal in die Annastraße gerollt. Am Sonntag gegen 10. Es war nichts los, aber trotzdem ein ungewohntes Gefühl. Fremd. Dann am Montag gegen 9.30 Uhr und an den nächsten Tagen auch. Schrittgeschwindigkeit. Vorsicht. Kaum Radler, einige Fußgänger und vor allem: Kein Ärger. Danke, liebe Fußgänger, dass ich Euer Gast sein durfte. Und ich hoffe und glaube, dass ich mich als solcher verhalten habe.

Wenn das Lkw dürfen...

Was bedeutet das? Schrittgeschwindigkeit, kein Slalomfahren und im Zweifel die Fußgänger zuerst durchlassen. Klingt vielleicht ein wenig brav, aber so klappt das Miteinander. Und so spricht auch absolut nichts dagegen, dass Radfahrer in der Fußgängerzone das gleiche Recht haben wie der Lieferverkehr. Wenn tonnenschwere Lastwagen am Vormittag bis 11 Uhr in die Annastraße dürfen, ist es nicht einzusehen, warum man Radfahrer aussperren sollte. Sie lärmen nicht, sie stinken nicht und benehmen sich – hoffe ich – alles ordentlich. Mir ist klar, dass das nicht auf jeden zutrifft. Ich bin auch überzeugt, dass diese Zeitgenossen leider auch bisher schon zu schnell und rücksichtslos in der Annastraße unterwegs waren und sich auch nicht darum geschert haben, ob das erlaubt war oder nicht. Sie ruinieren den Ruf der anderen Radler und schüren Vorbehalte und Ärger gegenüber den anderen Radlern. Leute, benehmt Euch!

Das ist übrigens auch sein Satz, den die Stadt aussprechen. Mit erhobener Stimme und Verwarnungsgeld oder aber auch in einer etwas anderen Tonlage. Zur Idee der „Fahrradstadt 2020“ gehört nämlich auch der Bereich „Kommunikation“. Dazu zählt, dass für Miteinander, Rücksicht und Verständnis geworben wird. In Worten tut das die Stadt. Von Aufklärungsaktionen oder -Kampagnen war bislang allerdings wenig zu sehen und zu spüren. Das ist überfällig, nicht nur in der Fußgängerzone.

Andere gehen weiter

Andere Städten gehen dort übrigens noch weiter. Offenbach hat die Fußgängerzone den ganzen Tag über für Radfahrer freigegeben – testweise. Nach einem Jahr zeigt sich die Stadt zufrieden. „Unauffällig“ lautete eine erste Bilanz. Eine ausführlich Studie soll folgen. Regensburg hat weite Teile der Fußgängerzone geöffnet – begleitet von einer großen Kampagne (Respekt bewegt). Die Grünen wünschen das. Ist das etwas für Augsburg?

In Teilen der Fußgängerzone ist das schon lange üblich, etwa in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Sie ist aber breit. Wie wäre das in der Annastraße? Ich bin noch leicht skeptisch bis unschlüssig. Als Radler wollte ich dort bei viel Betrieb etwa am Samstag gar nicht fahren; an einem ruhigen Regentag vielleicht schon. Als Fußgänger möchte ich weiter zwanglos schlendern können. Es könnte klappen, wenn die Rücksicht ihren festen Platz im Verkehr erhält und sich die Radler wie Gäste benehmen. Schau mer mal, wie der 11-Uhr-Test läuft.