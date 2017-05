2017-05-08 05:56:00.0

Augsburg Schuh- und Textilhändler Schmid verlagert Zentrale

Warum der Schuh- und Textilhändler Schmid seinen Hauptsitz von Neusäß nach Augsburg verlegt hat. Und was sich in der Filiale in Augsburg ändert.

Bereits Anfang 2017 hat die Schuh- und Textilhandelskette Schmid ihren Hauptsitz von Neusäß nach Augsburg verlegt. Das gab das Unternehmen jetzt auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Die Verwaltung sowie das Zentrallager seien nun an der Haunstetter Straße untergebracht.

Schon länger auf der Suche

ANZEIGE

Nach Angaben von Schuh Schmid werden dort eine Fläche von rund 13 000 Quadratmetern belegt und etwa 70 Mitarbeiter beschäftigt. Weil man neben dem Filialgeschäft einen Multichannel-Bereich (Vertrieb über mehrere Kanäle) aufbauen wolle, werde darüber hinaus Personal im Bereich IT und Online gesucht. Insgesamt beschäftigt Schuh Schmid rund 600 Mitarbeiter– unter anderem in den beiden Filialen in Neusäß, die erhalten bleiben. Eine räumliche Veränderung des Schuh- und Textilhändlers war schon seit Langem geplant. Bereits seit Jahren sei man auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie gewesen, die den Flächenbedarf ausreichend deckt, berichtet das Unternehmen. Auch der Umweltschutz habe dabei eine Rolle gespielt: Um Grünflächen zu erhalten und nicht bebauen zu müssen, sei gezielt nach einer Bestandsimmobilie gesucht worden. Aber nicht nur in Sachen Firmenzentrale haben sich bei Schmid Änderungen ergeben.

Mango Men ist neu

In der Filiale in der Annastraße hat der Anzugmacher Felix W. seine Verkaufsfläche geräumt. Zur Begründung heißt es, Felix W. sei ein Untermieter auf Probe gewesen, der mit dem Augsburger Markt nicht zufrieden gewesen sei. Auf der frei gewordenen Fläche bietet Schmid nun exklusiv in Augsburg die Marke Mango Men an. Der Schuh- und Textilhändler Schmid ist ein Familienunternehmen, das 1938 gegründet wurde . Damals eröffnete Firmengründer Georg Schmid das erste Geschäft in der Nähe von Erding. Mittlerweile betreibt das Unternehmen zehn Filialen. (nist)