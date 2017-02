2017-02-08 10:26:00.0

Augsburg Schulen steht künftig mehr Geld zur Verfügung

Toilettenpapier, Sportgeräte und Computer: Für die laufenden Kosten an den Augsburger Schulen gibt es künftig mehr Geld. Von Miriam Zissler

Das Budget für die laufenden Schulmittel ist schon lange auf „Kante genäht“, wie Bildungsreferent Hermann Köhler (CSU) unumwunden zugibt. Große Sprünge waren meist nicht drin.

So betrug der Haushaltsansatz für 30 Grundschulen, 14 Mittelschulen und drei Förderschulen für den Bereich „Dispo“, der etwa Kopiervorlagen, Büro- und Hygieneartikel und kleinere Reparaturen beinhaltet, 425000 Euro. Für den Bereich „Vermögen“, worin sich die Einzelbeschaffung flexibler Ausstattungen, wie Möbel oder Lehrmittel widerspiegelt, waren 220000 Euro vorgesehen.

Bislang sind es rund 13700 Euro pro Schule

Das macht pro Schule einen Schnitt von über 13700 Euro aus. Nicht viel. Zwar fehlte es laut Köhler den Schulen nicht etwa an Toilettenpapier oder Kreide, wie es immer wieder einmal fälschlicherweise die Runde mache, dennoch waren die finanziellen Möglichkeiten stets eng gesteckt. Und Bereiche, in denen immer mal wieder Investitionen fällig werden oder laufende Kosten gedeckt werden müssen, gibt es an einer Schule eben viele.

Neben Unterrichts- und Büromaterial, Verbrauchsmaterialien für Werkräume und Schulküchen, Ausstattung von Sport- und Turnhallen gehört auch die gesamte IT-Ausstattung wie etwa Computer in den Bereich. „Vor allem auch mit dem Fortschritt der Technik, speziell im IT-Bereich, der Anforderung der Arbeitssicherheit sowie der Ausweitung ganztagsschulischer Angebote hat sich die Situation weiter verschärft“, sagt Wolfgang Färber, Leiter des Schulverwaltungsamts.

Der Bedarf ist unterschiedlich

In den derzeit laufenden Finanzberatungen wurden nun jährlich zusätzliche 100000 Euro in den Haushalt gestellt, was pro Schule theoretisch ein Plus von rund 2100 Euro ausmacht. „So darf man das aber nicht rechnen, denn in der Realität sind manche Schulen neuer, die anderen älter, manche haben viele Schüler, die anderen weniger. Der Bedarf unterscheidet sich von Schule zu Schule“, sagt Bildungsreferent Köhler.

Ausgaben, die nicht in diesen Bereich fallen, sind etwa: Grundstückskosten, Schulbücher, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lehrerfortbildungen, Fernmeldegebühren, Schulhausreinigung oder die Erstausstattung mit Möblierung. „Dafür gibt es jeweils einen anderen Geldtopf“, sagt Gerald Federle vom Bildungsreferat.