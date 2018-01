2018-01-24 14:36:00.0

Augsburg Statt ins Standesamt führt der Weg ins Hotel

Die Stadt Augsburg findet Ausweichquartiere für Trauungen. Notwendig ist dieser Schritt, weil das Haus umgebaut wird. Von Michael Hörmann

Heiraten in Augsburg ist eine Angelegenheit, die mit wenigen Ausnahmen zeitlich immer möglich ist. Das Standesamt in der Maximilianstraße gilt als bevorzuge Adresse. Doch nun gibt’s eine Änderung. Langsam müssen sich Brautpaare auf ein Ausweichquartier einstellen. Das Standesamt steht ab Mitte des Jahres nicht mehr für Trauungen zur Verfügung. Grund: Das Amt wird umgebaut.

Voraussichtlich bis Ende 2019 dauern die Arbeiten. Unter anderem erhält das Standesamt einen Aufzug. Es wird somit endlich barrierefrei ausgerichtet, was in der Vergangenheit viele Besucher als großes Problem ausgemacht haben. Auch für die Mitarbeiter des Standesamtes sind die Räume während des Umbaus nicht zugänglich. Die Verwaltung zieht um. Räume in der Innenstadt werden angemietet. „Der Vertrag ist aber noch nicht unterschrieben“, sagt Bürgermeisterin Eva Weber.

In dieses Gebäude müssen Hochzeitsgesellschaften jedoch nicht. Die Stadt hat zwei andere Standorte aufgetan, die für die Übergangszeit als Trauräume genutzt werden. Zum einen ist es das Rathaus, zum anderen das Hotel Drei Mohren. Das Hotel bietet zwei Räume für Hochzeiten an. Es ist der Agnes-Bernauer-Raum und der Herwart-Raum. Diese Räume werden zuvor eigens als Trauräume gewidmet, sagt Oberbürgermeister Kurt Gribl. Das Hotel liegt gegenüber des Standesamtes. Dies hat den Vorteil, dass der Herkulesbrunnen, der vielfach als Kulisse für Brautleute dient, ohne große Umstände angesteuert werden kann. Trauungen finden darüber hinaus im südwestlichen Fürstenzimmer des Rathauses.

Pro Jahr heiraten in Augsburg etwas mehr als 1000 Paare. Als besondere Orte für Trauungen bietet die Stadt neben den jetzt übergangsweise gefundenen Standorten den Botanischen Garten und das Rathaus in Haunstetten an. Im Rathaus konnte bereits jetzt geheiratet werden.