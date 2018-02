2018-02-15 16:40:00.0

Augsburg Tote Frau am Hochablass entdeckt - Polizei hofft auf Hinweise

In der Nähe des Hochablasses ist am Dienstag die Leiche einer Frau angeschwemmt worden. Ihre Identität ist noch unbekannt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Von Jan Kandzora

Am Hochablass in Augsburg ist am Dienstagnachmittag die Leiche einer Frau entdeckt worden. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, rückten Polizeibeamte nach einem Hinweis von Passanten gegen 16.30 Uhr in Richtung Hochablass aus. Die Leiche der Frau befand sich in dem Rechen eines kleinen Wehres, nicht weit vom historischen Wasserwerk entfernt. Um wen es sich bei der toten Frau handelt und wie sie ums Leben kam, ist noch unklar. Am Mittwoch wurde die Leiche obduziert. Es stellte sich heraus, dass die Verstorbene ertrunken ist, so die Polizei. Ein Fremdverschulden – und damit ein Gewaltdelikt – schließen die Beamten nach ersten Erkenntnissen aus. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.

Um die Identität der Frau zu klären, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Frau war zwischen 60 bis 65 Jahre alt, 1.65 Meter groß und schlank. Sie trug ihre dunklen, grau melierten Haare schulterlang. Zudem hatte sie eine Kaiserschnittnarbe. Sie trug eine beige Steppjacke, eine blaue Jeanshose mit weißem Gürtel und einen roten Rollkragenpullover, einen magentafarbenden Schal sowie schwarze Schnürstiefeletten.

Um Hinweise zur Identität der Verstorbenen bittet die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.