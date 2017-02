2017-02-07 10:25:00.0

Augsburg Uni: Oldenburg kämpft um Kadmon

Die Professorin Martina Kadmon soll die Medizinische Fakultät in Augsburg aufbauen. Ihr jetziger Arbeitgeber möchte die Expertin aber gerne halten.

Die Medizinerin Martina Kadmon soll die Gründungsdekanin der neuen Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg werden. Eine Sprecherin der Uni Oldenburg, wo Kadmon bisher tätig ist, bestätigte, dass der Professorin ein entsprechende Angebot aus Augsburg vorliege. In Oldenburg will man allerdings um die angesehene Medizinerin kämpfen.

Universitätspräsident Hans Michael Piper erklärte, die Universität Oldenburg werde alles tun, um Kadmon zu halten. Kadmon nehme die Leitung der Medizinischen Fakultät auf herausragende Weise mit großem persönlichen Engagement wahr. Sie sei eine hoch anerkannte Medizinerin und Wissenschaftsmanagerin, die für die weitere Entwicklung der Oldenburger Universitätsmedizin eine besondere Rolle spiele.

ANZEIGE

Mitteilung an die Uni

Laut Corinna Dahm-Brey, Pressesprecherin der Uni Oldenburg, machte Kadmon in einer Mitteilung am Freitag öffentlich, dass ihr ein entsprechendes Angebot aus Augsburg vorliege. In der Mitteilung verwies die Professorin demnach auch darauf, dass sie aktuell mit beiden Universitäten im Gespräch sei und noch keine Entscheidung getroffen habe.

Von der Uni Augsburg heißt es zu der Personalie, dass „aufgrund laufender Gesprächs- und Abstimmungsprozesse kein Zeitpunkt für eine endgültige Entscheidung genannt werden kann.“ Beteiligt an der Entscheidung sind auch das Klinikum und das Wissenschaftsministerium in München. „Es ist damit zu rechnen, dass wir im Lauf des nächsten Monats ein gutes Stück weiter sind“, sagt Uni-Pressesprecher Michael Hallermayer. (chmü)