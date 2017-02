2017-02-24 06:56:39.0

Region Von AEV bis Zoo: Das sind die Tipps fürs Wochenende

Nicht jeder kann sich für Fasching begeistern - kein Problem: In Augsburg und Umgebung sind am Wochenende auch zahlreiche Alternativen geboten. Hier gibt es einige Vorschläge. Von Luisa Riß

Für das Wochenende noch nichts geplant? Dann gibt es hier ein paar Tipps, denn in der Region ist so einiges geboten.

Musik, Musical und Theater

Der Nachwuchswettbewerb "Band des Jahres 2017" in der Kantine in Augsburg geht in die nächste Runde. Am Freitag treten folgende Bands auf: Deny The Prophecy, Snotty Holly, Blazing Spheres und Sweeping Death. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Am Samstag stellt dann "Rainer von Vielen" sein neue Album in der Kantine vor. Die vier Musiker präsentieren sogenannten Bastard-Pop. An den Vorverkaufsstellen kosten die Tickets 13 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr im Schwimmbad (1. OG).

Die Singer-Songwriterin Nadia Reid aus Neuseeland tritt am Freitag ab 20 Uhr im Stadttheater in Landsberg (Schlossergasse 281) auf.

"Das Phantom der Oper" - ein Klavierkonzert mit Stummfilm am Freitag im Parktheater im Kurhaus in Augsburg ab 19.30 Uhr.

"Elvis - Das Musical" spielt am Samstag um 19 Uhr im Kongress am Park in Augsburg; Ticket-Hotline: (0821) 777-3410.

Brechtbühne Augburg: "Faust" nach Johann Wolfgang von Goethe mit anschließendem Publikumsgespräch am Freitag von 19.30 Uhr bis 21.20 Uhr und "Oscar" von Claude Magnier am Samstag und Sonntag von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr.

Im Theater Ingolstadt wird am Freitag (19.30 Uhr) "Maria Stuart" von Friedrich Schiller aufgeführt.

Alles Gute, Kibo! Augsburger Nashorn wird ein Jahr... Kibo hat Geburtstag. Anton Weber gibt dem kleinen Nashorn zur Feier des Tages das Fläschchen, das ein ganzer Eimer mit Milch war. Foto: Silvio Wyszengrad

Frühaufsteher-Führung im Zoo

Am Sonntag findet ein morgendlicher Rundgang von 9 Uhr bis 11 Uhr durch den Augsburger Zoo statt. Die Erzählungen des Zoobegleiters über den Zooalltag

und die tierischen Bewohner runden das Erlebnis „Zoo im Winter“ ab. Die Führung dauert circa zwei Stunden und wird durch Materialien wie Felle und Federn auch kindgerecht gestaltet.

Im Anschluss gibt es in der Zoogaststätte noch ein Weißwurst-Frühstück. Preise: 17,50 Euro Erwachsene, 13,50 Euro Kinder (inklusive Weißwurstfrühstück). Voranmeldungen sind telefonisch unter (0821) 5671-490 erforderlich.

Nächstes Heimspiel der Augsburger Panther

Eishockey-Fans können sich am Freitag auf das nächste Spiel der Augsburger Panther freuen. Um 16.30 Uhr treten die Panther im Curt-Frenzel-Stadion gegen die Adler Mannheim an. Beim letzten Aufeinandertreffen konnte der AEV einen 3:2-Sieg nach Verlängerung herausspielen. Für das Derby sind noch Tickets verfügbar.

Für Kids

In der Augsburger Puppenkiste wird am Wochenende jeweils um 16 Uhr "Rumpelstilzchen" aufgeführt.

Im Ersten Ulmer Kasperletheater läuft das Stück "Kasperle und das Schlossgespenst" (Freitag bis Sonntag, 15 Uhr).

Im Märchenzelt beim Abraxas in Augsburg wird am Samstag um 16 Uhr das Faschings-Märchen "PrinPiCow" (ab 4 Jahre) von Matthias Fischer erzählt. Es gibt auch Krapfen.

Am Sonntag (16 Uhr) trägt dann Ink Reynolds "Wilde Stories aus dem Wilden Westen" (ab 6 Jahre) vor. Es werden nicht nur originale Cowboy-Ausrüstungen mit Lasso gezeigt und Gitarre gespielt, sondern auch Würstel auf dem Grill gebrutzelt. Reservierungen sind unter (0821) 2424-7060 möglich.

Und sonst so

In München finden von Freitag bis Sonntag (10 bis 18 Uhr) die Golftage in der neuen Messe statt. Dabei dreht sich alles rund um den Golfsport. Weitere Infos gibt es unter www.golftage-muenchen.com.

Beeindruckende Sandbilder in Kombination mit Musik gibt es am Sonntag ab 11 Uhr bei "München - Weltstadt mit Herz in Sand gemalt" im Prinzregententheater.

Der Circus Alberti ist noch bis Sonntag (jeweils um 16 Uhr) in Augsburg auf dem Festplatz zu Gast. Karten gibt es unter 0173 188-3044.