2017-02-15 20:25:35.0

FC Augsburg Beim FCA kommt Dominik Kohr ins Rollen

Der Wechsel zum FCA brachte die Bundesligakarriere von Dominik Kohr in Schwung. In die Partie am Freitag geht er mit besonderen Gefühlen: Er hat eine Leverkusener Vergangenheit. Von Robert Götz