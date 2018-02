2018-02-28 00:02:55.0

Brady Lamb bleibt bei den Panthern

Verteidiger verlängert seinen Vertrag

Es ist eine gute Nachricht für die Augsburger Panther und ihre Fans: Verteidiger Brady Lamb hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Das teilte der AEV am Dienstag mit. Lamb kam in der Saison 2014/15 aus der American Hockey League nach Deutschland und gehört seitdem zu den offensivstärksten Verteidigern der DEL.

„Die Augsburger Panther sind für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Auch wenn wir diese Saison nicht da stehen, wo wir gerne stehen würden, so können wir die Play-offs immer noch erreichen. Wir werden alles daransetzen, morgen mit einem Sieg gegen Bremerhaven den Glauben an die Endrunde vor dem letzten Wochenende weiter leben zu lassen“, sagte Brady Lamb in einer Mitteilung der Panther.

ANZEIGE

Augsburgs Trainer Mike Stewart ist froh über die Vertragsverlängerung seines Verteidigers: „Brady verfügt nicht nur offensiv über Qualitäten, auch defensiv ist er eine verlässliche Stütze. Über die Jahre hinweg hat er sich zu einem der komplettesten Verteidiger der Liga entwickelt. Da diese Tatsache auch den anderen Klubs nicht verborgen geblieben ist, ist es umso erfreulicher, dass er auch 2018/19 zu unserem Team gehört.“

Langsam nimmt die Mannschaft für die kommende Spielzeit Gestalt an. Einige Personalien hat der DEL-Klub bereits verkündet. Trainer Mike Stewart bleibt Trainer, zudem haben neben Lamb die Spieler Thomas Holzmann, Daniel Schmölz, Jaroslav Hafenrichter und David Stieler ihren Vertrag bei den Panthern verlängert. (AZ)

Die Panther haben den Aktionszeitraum für vergünstigte Dauerkarten bis Freitag verlängert.