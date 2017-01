2017-01-28 00:04:28.0

DJK mit voller Konzentration gegen Dresden

Ungewöhnlicher Volleyballtermin am Sonntagnachmittag

Nach dem Rückschlag vergangene Woche, als das Drittliga-Spiel gegen Chemnitz mit 2:3 verloren ging, erwarten die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll an diesem Sonntag nun eine Art Aufbau-Gegner. Der Dresdner SSV, der um 14 Uhr in die Zwölf-Apostel-Halle kommt, ist als Tabellenschlusslicht mit neun Punkten und acht verlorenen stark abstiegsgefährdet. Das Hinrundenspiel gewannen die Hochzollerinnen mit 3:1.

Überheblich wollen sie als Tabellenführer aber trotzdem nicht auftreten und haben sich vorgenommen, konzentriert und zielgerichtet in dieses Spiel zu gehen, verspricht Teammanagerin Sonja Zellner. „Unsere Mannschaft ist vollständig. Wir müssen jetzt Gas geben, denn noch nie war die Meisterschaft so greifbar nahe für uns“, betont sie die Wichtigkeit jeden Punkts.

Zumal die Hochzollerinnen gegen Chemnitz zuletzt ein wenig ihre Grenzen aufgezeigt bekamen. Die Sicherheit, die das Team von Trainer Nikolaj Roppel in Satz eins und zwei verkörpert hatte, ging plötzlich verloren. Die Gegner bekamen immer mehr Oberwasser und schließlich auch zwei Punkte. Das soll am Sonntag nicht passieren.

Damit die Gäste aus Sachsen nur einmal den langen Weg in Bayerns Süden auf sich nehmen müssen, wurde ein Doppelspieltag festgelegt. Sie treten sie am Samstag bereits gegen Planegg an und am Sonntag in Hochzoll – einem eher ungewöhnlichen Spieltermin. „Mit den Helfern ist es wirklich ein bisschen schleppend gelaufen, weil wir alle den Sonntagnachmittag nicht gewöhnt sind. Aber wir kriegen das hin“, ist Zellner überzeugt, dass die DJK-Truppe organisatorisch und sportlich überzeugen wird. (klan)