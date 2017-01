2017-01-14 00:04:17.0

Endlich erste Hürde meistern

Wie Türkspor die „Schwäbische“ angeht Von Walter Brugger

Das Ziel klingt zunächst bescheiden. „Wir wollen das erste Spiel überstehen“, sagt Hasan Senyuva. Das dienstälteste Vorstandsmitglied des Fußball-Landesligisten Türkspor Augsburg erklärt dies nicht grundlos. Sein Team nimmt zum dritten Mal in Folge an der schwäbischen Futsalendrunde teil, die am heutigen Samstag (ab 14 Uhr) in der Günzburger Rebayhalle steigt.

Die Erfahrungen der vergangenen Auftritte verliefen ernüchternd. Vor Jahresfrist flog der Favorit gegen den Allgäuer Kreisligisten FC Türksport Kempten mit 2:3 aus dem Turnier, zwölf Monate zuvor setzte es gegen das leicht verstärkte Landesliga-Team des FC Memmingen eine 5:8-Niederlage nach Sechsmeterschießen. Insofern ist Senyuvas Wunsch vor dem Duell mit dem Rieser Kreisligisten SV Holzkirchen nur allzu verständlich, wenn die Augsburger um 14.40 Uhr zu ihrem Viertelfinale antreten. Im Vergleich zum Vorrundenturnier in Meitingen, das Türkspor gewann, fehlt diesmal der verhinderte Tobias Heikenwälder. Dafür stößt Moustapha Salifou dazu. „Der wird eine echte Bereicherung sein“, ist sich Senyuva sicher. Schließlich weist Salifou reichlich Profi- und als Ex-Nationalspieler Togos sogar WM-Erfahrung auf.

Vor den Männern spielen vier Frauenteams um den schwäbischen Titel. Schwaben Augsburg trifft auf den SV Memmingerberg (12.30), der TSV Pfersee auf den SV 29 Kempten (13 Uhr). (wab)

