2017-07-11 00:04:16.0

Ersehnter Erfolg für TVA

Skaterhockeyteam im Pokal-Halbfinale

In der Bundesliga läuft es mäßig, im deutschen Pokal bleibt das Skaterhockeyteam des TV Augsburg indes erfolgreich. Im Viertelfinale siegten die Schützlinge von Trainer Martin Zentner in der eigenen Arena gegen den Zweitligisten Miners Oberhausen II mit 11:4 (3:2, 2:0, 6:2) und stehen damit im Halbfinale. Zentner schonte Spieler für kommende Bundesligabegegnungen, dennoch hatte der TVA die Begegnung stets im Griff. Eng war die Partie lediglich im ersten Drittel. „Der Erfolg sollte dem Team Selbstvertrauen gegeben haben“, sagte Trainer Zentner. In überragender Form zeigte sich Nationalspieler Oliver Dotterweich. Im ersten Drittel traf er zweimal, Nikolai Luther erzielte den dritten TVA-Treffer. Im Mittelabschnitt erhöhte Maximilian Nies mit zwei Treffern nach Zuspielen von Dotterweich, darunter ein Überzahltor, auf 5:2. Torhüter Joe Järvinen war nicht zu überwinden. In den letzten 20 Minuten sorgten dann Oliver Dotterweich (3), Valentin Hübl und Florian Nies mit ihren Toren für den deutlichen Erfolg. (AZ)

TVA Järvinen (Gleich); Arzt, Nik. Luther (1), F. Nies (1), Waldhier, M. Nies (2), Dotterweich (5), Hübl (1), Berger