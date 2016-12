2016-12-23 00:03:34.0

Faustballer wehren sich tapfer

Zweitligist gewinnt und verliert

Nicht zufrieden war der Faustball-Zweitligist TV Augsburg mit seiner Punkteausbeute. Nach einer 2:3-Niederlage (10:12; 9:11; 12:10; 11:4; 6:11) beim MTV Rosenheim konnte man zwar die anschließende Partie gegen den TSV Grafenau mit 3:2 (11:7; 11:9; 8:11; 7:11; 12:10) gewinnen, dennoch steckt der TVA weiter im Mittelfeld der Tabelle fest.

Der TVA musste in Rosenheim unerwartet zweimal über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Im ersten Spiel gegen den Gastgeber MTV Rosenheim verletzte sich Junioren-Nationalspieler Michael Schäfer bei einer Angriffsaktion am Knie und musste vom Platz getragen werden. Trotz dieser Schwächung zeigten die Augsburger ein starkes Spiel und unterlagen am Ende nur knapp mit 2:3-Sätzen. In der Partie gegen den Tabellennachbarn TSV Grafenau entwickelte sich dann ein richtiger Krimi. Nach dem Gewinn der ersten beiden Sätze mussten die Augsburger dem kräftezehrenden Spiel etwas Tribut zollen, sodass die Sätze drei und vier an die Württemberger gingen. Die Partie schien schon verloren, als der TVA im fünften Satz ständig zurücklag und beim Stand von 8:10 zwei Matchbälle gegen sich abwehren musste. Doch die Augsburger wehrten sich tapfer und konnten ihrerseits den ersten Matchball zum umjubelten 12:10 nutzen. Augsburg belegt damit weiterhin den vierten Platz, hat aber den direkten Kontakt zum Führungstrio Hohenklingen, Calw und Waldrennach verloren. (dpw)

ANZEIGE

TVA I David und Felix Färber, Michael und Uwe Schäfer, Schneeweis, Schulz