2017-07-20 00:05:31.0

Projekt Freude am Fußball wecken

Camp der „Kicking Girls“ bringt jungen Teilnehmerinnen Spaß und neue Fähigkeiten

Ein toller Erfolg war das erste „Kicking Girls“-Camp am Standort Augsburg an der Sportanlage Süd. Zwei Tage Fußball pur hieß es für 13 junge und begeisterte Mädels. Motiviert und bestens gelaunt jagten die Mädels in ihren Kicking Girls-Shirts dem runden Leder hinterher, versuchten sich in verschiedenen Technik- und Dribbling-Parcours, übten die richtige Schusshaltung und duellierten sich beim Fußball-Quiz. Nach einem kleinen Turnier traten die Mädchen zum Abschluss noch gegen die Coaches an, was für jede Menge Spaß sorgte.

Das „Kicking Girls“-Fußballcamp ist ein weiterer Baustein eines bundesweiten Projektes, das Mädchenfußball-AGs an Standorten in ganz Deutschland installiert.

ANZEIGE

Augsburg ist als Standort im süddeutschen Raum mit derzeit acht beteiligten Schulen Umsetzer der „Kicking Girls“-Idee und organisiert weitere Turniere, Aktionen und das nächste Camp im folgenden Jahr.

Ermöglicht und umgesetzt wurde das Camp durch die Kooperation des Bayerischen Fußballverbandes mit dem Laureus Sportprojekt und dem Augsburger Verein TSV Schwaben Augsburg. Für dieses Jahr haben sich die Mädels der „Toptalente“ den Carina Pflaum-Wanderpokal gesichert. Diesen möchte man nun, in Gedenken an die verstorbene Koordinatorin und Initiatorin des Projekts, Carina Pflaum, jährlich ausspielen.

Die Koordinatorinnen vor Ort, die ehemaligen Fußballerinnen Caro Graf und Nina Kaufmann, waren nach dem Camp glücklich und zufrieden. „Obwohl wir gerne mehr Mädels dabei gehabt hätten, war die erste Umsetzung ein riesen Erfolg. Die Freude der Mädels war spürbar und einfach herrlich. Wir bedanken uns bei allen, die die Umsetzung dieses Events ermöglicht haben“, so Graf und Kaufmann. (pm)