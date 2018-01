2018-01-27 00:05:00.0

Hochzoll gegen den Vorletzten

Volleyballerinnen empfangen Dingolfing

Am vergangenen Wochenende gab es für die Drittliga-Volleyballerinnen des DJK Augsburg-Hochzoll eine krachende 0:3-Niederlage gegen den TV Fürth 1860, an diesem Wochenende soll es dafür besser laufen: Am Samstag (19 Uhr) spielen sie in der Zwölf-Apostel-Halle gegen den Tabellenvorletzten TV Dingolfing. „Ein bisschen nervös sind wir schon“, sagt Managerin Sonja Zellner. Die Niederlage gegen Fürth führt sie vor allem auf die schwierige personelle Situation zurück. „Wir waren nur zu neunt, unsere beste Spielerin Jacqueline Hall war aus familiären Gründen nicht dabei.“ Gegen Dingolfing wird sie aber wieder spielen, auch viele verletzte Spielerinnen kehren zurück.

Zellner blickt optimistisch auf die nächste Partie. „Zu Hause haben wir immer gut gespielt. Aber wir müssen uns gegenüber Fürth deutlich steigern,“ fordert Zellner. Die Mannschaft um Trainer Nikolaj Roppel steht im Moment auf dem sechsten Tabellenplatz. (mowe)