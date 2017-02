2017-02-20 00:07:05.0

Leitners erster Kurz-Einsatz

Neuzugang kommt in der 88. Minute

Es lief die 88. Minute, als das Comeback von Moritz Leitner Realität wurde. Am 15. Mai 2011 wurde er zuletzt beim letzten Saisonspiel des FCA bei Hertha BSC, der FCA stand als Aufsteiger fest, in der 63. Minute eingewechselt. Danach kehrte der von Dortmund ausgeliehene Leitner zum BVB zurück.

Fünfeinhalb Jahre später gab der 24-Jährige sein Bundesliga-Debüt für den FCA. Wenn auch nur ein ganz kurzes. Viele FCA-Fans hatten am Freitag nach dem 1:3-Rückstand erwartet, dass der offensive Mittelfeldspieler früher kommt, um das Spiel vielleicht noch zu drehen.

Manager Stefan Reuter verteidigte den späten Wechsel. Zuvor sei die Mannschaft in einer guten Phase gewesen. Reuter weiter: „Für Moritz war wichtig, dass er wieder auf dem Platz steht. Er kann noch keinen guten Rhythmus haben nach zwei Trainingswochen. Er sollte einfach wieder das Gefühl bekommen, auf dem Platz zu stehen. Wir haben schon gehofft, dass vielleicht in den letzten fünf Minuten noch das zweite Tor fällt, dann wäre noch alles drin gewesen. So stabil war Leverkusen nicht.“ Leitners Arbeitsbilanz blieb übersichtlich: vier Sprints und zwei Ballkontakte. (ötz)