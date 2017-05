2017-05-13 00:04:16.0

Tuomie bleibt an der Bande

Co-Trainer der Panther verlängert

Das hatte sich abgezeichnet: Nachdem Tray Tuomie im April bereits gemeinsam mit seinem Chefcoach Mike Stewart auf der Scouting-Tour in Nordamerika unterwegs gewesen war, verkündeten die Augsburger Panther gestern die Vertragsverlängerung des Co-Trainers. In der täglichen Arbeit ist der 49-jährige Deutsch-Amerikaner unter anderem für die Videoanalyse des eigenen Teams und des Gegners zuständig. „Ich schätze seine Meinung sehr, weil er schon viel Erfahrung in der DEL gesammelt hat und die Dinge manchmal nüchterner sieht als ich“, sagt Mike Stewart. Tray Tuomie stand in der Deutschen Eishockey Liga bereits bei der Düsseldorfer EG und den Thomas Sabo Ice Tigers hinter der Bande. Zur Saison 2016/17 heuerte der Coach in Augsburg an.

Das Trainerteam des Viertelfinal-Teilnehmers vervollständigen Fitness-Coach Sven Herzog, Torwarttrainer Alex Westlund, Mentaltrainer Ulf Wallisch und Sportwissenschaftler Harry Swatosch. (ms)