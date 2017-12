2017-12-24 07:49:37.0

Bayern Deutlich weniger Flüchtlinge kommen über die Grenze

Noch immer kommen Flüchtlinge an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg illegal ins Land. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl jedoch deutlich zurückgegangen.

Immer weniger Flüchtlinge kommen über Österreich, Tschechien und die Schweiz nach Deutschland. Nach Angaben der Bundespolizei ist die Zahl der eingereisten Flüchtlinge in diesem Jahr deutlich zurückgegangen: Bis einschließlich November seien an der Grenze zu Bayern und Baden-Württemberg etwa 19.600 Flüchtlinge gezählt worden, sagte ein Sprecher.

Im Vorjahreszeitraum waren es etwa 74.000 unerlaubte Einreisen. Allein über Bayern kamen demnach knapp 16.000 Flüchtlinge nach Deutschland, 2016 waren es 70.000.

Schleuser: In Bayern erfasste die Bundespolizei in diesem Jahr 410 Fälle

An der Grenze zu Bayern registrierte die Bundespolizei 410 Fälle von Schleusung, 2016 waren es 665. Die 2017 dort aufgegriffenen Flüchtlinge waren zumeist Männer zwischen 16 und 35 Jahren und stammten aus Nigeria, Afghanistan, Syrien und dem Irak. In Baden-Württemberg kamen vor allem Migranten aus Guinea, Nigeria und Eritrea, aber auch aus Somalia und Gambia an.

Ein Großteil der Flüchtlinge kam mit der Bahn, viele reisten auch in Bussen und Autos. Fast 900 Migranten versuchten auf Güterzügen Bayern zu erreichen und wurden dabei gestoppt. Etwa 40 Prozent der 2017 an der deutsch-österreichischen Grenze eingereisten Flüchtlinge seien zurückgewiesen worden, teilte der Polizei-Sprecher mit. Generell sei die Zahl der Flüchtlinge im Laufe des Jahres konstant geblieben, wenngleich sie in den Sommermonaten etwas höher ausgefallen sei.

Die Asylsuchenden seien nach der Einreise kontrolliert und anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet worden, hieß es bei der Bundespolizei weiter. "Wird ein Asylantrag gestellt, erfolgt die Prüfung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge." Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor gut zwei Jahren waren binnen weniger Wochen Hunderttausende Asylbewerber - größtenteils ohne gültige Papiere - nach Deutschland gekommen. (dpa, lby)

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge in Deutschland für das Jahr 2017 steht noch nicht fest. So entwickelten sich die Asylzahlen bis einschließlich 2016: