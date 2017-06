2017-06-22 17:38:28.0

Lindau Mann findet Lebensgefährtin tot: Sie wurde umgebracht

Am Montag entdeckte ein Mann in Lindau die Leiche seiner 22-jährigen Lebensgefährtin in ihrer Wohnung. Klar ist, dass sie durch Gewalt starb. Bisher gibt es keine Festnahme.

Eine 22-Jährige wurde am Montag tot von ihrem Lebensgefährten in ihrer Wohnung gefunden. (Symbolfoto) Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)