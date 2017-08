2017-08-02 19:10:00.0

Adelzhausen Nach Schießerei an der A8: 19-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Zwei Tage nach einem beinahe tödlich verlaufenen Waffengeschäft auf einem Pendlerparkplatz bei Adelzhausen sind noch viele Fragen offen. Von Michael Böhm

Zwei Tage nach dem beinahe tödlich verlaufenen Waffengeschäft auf einem Pendlerparkplatz an der A8 bei Adelzhausen (Kreis Aichach-Friedberg) schwebt ein 19-Jähriger noch immer in Lebensgefahr. Das bestätigte am Mittwoch Matthias Nickolai, Sprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage. Der Gesundheitszustand sei unverändert. Ein 39-jähriger Münchner hatte dem 19-Jährigen aus dem Raum Göppingen (Baden-Württemberg) am Montagabend in den Kopf geschossen.

Wie berichtet, hatten sich die beiden auf dem Parkplatz an der Kapelle St. Salvator getroffen, weil der 39-Jährige dem 19-Jährigen eine Faustfeuerwaffe verkaufen wollte. Dabei kam es offenbar zu einem Handgemenge, ein Schuss löste sich aus der Pistole und verletzte den jüngeren Mann lebensgefährlich. Der 39-Jährige rief daraufhin selbst den Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 19-Jährige wurde im Augsburger Klinikum notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt.

Wie kam es zu dem Streit?

Was auf dem Parkplatz genau passierte, ist allerdings unklar. Warum kam es überhaupt zu dem folgenschweren Streit? Um was für eine Waffe handelte es sich? Was hatte der 19-Jährige mit der Pistole vor? Mit dem Verweis auf die laufenden Ermittlungen blockte gestern Staatsanwalt Nickolai weitgehend sämtliche Nachfragen ab. Zumindest aber bestätigte er, dass die Ermittler davon ausgehen, dass es sich bei dem Schuss um kein Versehen handelte.