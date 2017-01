2017-01-12 16:37:38.0

Memmingen Nach Tod von OB Kennerknecht: Termin für neue Wahl steht fest

Nach dem Tod von Oberbürgermeister Markus Kennerknecht ist nun der Termin für die nächste Wahl in Memmingen bekannt.

Nach dem überraschenden Tod des Memminger Oberbürgermeisters Markus Kennerknecht findet die Wahl des Nachfolgers am 19. März statt. Die Regierung von Schwaben habe den von der Stadt vorgeschlagenen Termin bestätigt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Eine eventuelle Stichwahl werde entsprechend am 2. April stattfinden.

Rathauschef Kennerknecht war Ende Dezember beim Joggen zusammengebrochen und gestorben. Der 46 Jahre alte Sozialdemokrat war nur 38 Tage im Amt. Er war im November zum Nachfolger von Ivo Holzinger (SPD) gewählt worden, der nach 36-jähriger Amtszeit als dienstältester OB Deutschlands in den Ruhestand gegangen war.

OB-Wahl in Memmingen: Kandidaten von SPD und CSU stehen fest

SPD und CSU haben mittlerweile ihre Kandidaten für die Neuwahl bestimmt. Der frühere Landrat von Weilheim-Schongau, Friedrich Zeller, soll für die SPD antreten. Die CSU will Manfred Schilder, den Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben im Allgäu, nominieren. Die anderen Parteien können noch bis 26. Januar ihre Kandidaten benennen.

