2017-09-22 06:42:26.0

Augsburg Street Food Festival, Rap-Slam, Oktoberfest: Tipps zum Wochenende

Street Food Festival in Augsburg, Rap-Slam oder Standkonzert auf dem Oktoberfest - am Wochenende ist einiges geboten. Das sind unsere Highlights. Von Magdalena Rolle

Street Food Festival in Augsburg ab Freitag

Auf dem Gögginger Festplatz wird vom 22. bis 24. September wieder geschlemmt. Eingerahmt von einem bunten Bühnenprogramm können Besucher Speisen aus der ganzen Welt kosten - mitunter den chilenischen Ramen-Burger, Ice-Rolls, Brain Food oder Beef Brisket. Zum Verdauen und Entspannen gibt es viele Sitzmöglichkeiten. Cocktailbars, Aktionsstände und eine beleuchtete Zeltlandschaft runden das Festival ab.

Für die Kleinen gibt es eine Süßigkeitenschleuder und Kinderschminken. Los geht's am Freitag um 17 Uhr, am Sonntag um 22 Uhr endet das Street Food Festival.

ANZEIGE

Oktoberfest in München geht weiter

Das Münchner Oktoberfest geht in das zweite Wochenende, welches sich wie jedes Jahr zum "Italiener-Wochenende" wandelt. Am Sonntag findet traditionell das Standkonzert der Blaskapellen zu Füßen der Bavaria statt. Von Prominenten und Oberbürgermeister Dieter Reiter dirigiert, spielen rund 300 in Tracht gekleidete Musiker die bekanntesten Melodien und Märsche der Volksmusik.

Ab 11 Uhr morgens versammeln sich hierzu die Kapellen aller Festzelte. Danach werden hunderte von Luftballons in den bayrischen Himmel steigen gelassen. Das Zusehen und -hören ist natürlich kostenlos.

In unserem News-Blog zur Wiesn erfahren sie alles Wissenswerte rund um das größte Volksfest der Welt.

Rap-Slam in der "Soho-Stage" am Freitag in Augsburg

Rap- und Hip-Hop-Fans dürften sich am Freitag in der "Soho-Stage" an einem Rap-Slam erfreuen. Das Format ähnelt dem des "Poetry Slams" - sechs bis zehn Künstler präsentieren live zwei eigenen Songs auf der Kulturbühne.

Die beiden Besten treten in einem Finale gegeneinander an - wer das ist, entscheidet mitunter das Publikum. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht's um 21 Uhr. Der Ticketpreis beträgt acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Infos zu Teilnehmer und Aftershow finden Sie auf der Facebookseite des Clubs.

Kino: "Das System Milch" mit Regisseur Andreas Pichler am Sonntag zu Gast im Augsburger Thalia

Im Thalia in Augsburg ist am Sonntag der Regisseur und Grimme-Preisträger Andreas Pichler zu Gast. Er zeigt und stellt seine Dokumentation "Das System Milch" vor. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen der Milchwirtschaft und zeigt die Konsequenzen für Mensch, Tier und Umwelt auf. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr.