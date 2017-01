2017-01-13 16:09:00.0

Nintendo Nintendo Switch: Release, Preis Spiele - alle Infos zur neuen Konsole

Nintendo Switch, die neue Konsole von Nintendo, ist in Japan vorgestellt worden. Was die Macher dabei über Konsole, Spiele und Release-Datum verraten haben.

Macht die Nitendo Switch jetzt alles besser? So ganz ist Nintendo ja nicht mehr das, was es einmal war. Die noch aktuelle Konsole Wii U verkauft sich nicht so gut wie die Konkurrenten Playstation und Xbox. Aber der japanische Konzern will das mit seiner neuen Konsole ändern. Am Mittwochmorgen um 5 Uhr deutscher Zeit wurde in Japan die Nintendo Switch in einem großen Event vorgestellt. Per Livestream konnten sie Fans auf der ganzen Welt mitverfolgen.

Nintendo Switch: Release und Preis

Dabei wurde auch verraten, wann die neue Konsole erscheinen wird: am 3. März (in Japan, den USA und ausgewählten europäischen Ländern). Und der Preis der Nintendo Switch steht zumindest auf dem US-Markt auch schon fest. 299,99 Dollar wird sie kosten. In Deutschland geben Händler einen Preis zwischen 330 und 350 Euro an.

Es handelt sich bei Nintendo Switch um ein Hybrid-System aus Konsole für zu Hause und einem Handheld für unterwegs. Die beiden Controller lassen sich entweder direkt an dem Gerät befestigen oder abnehmen. So können sie entweder zusammen von einem Spieler oder getrennt von zwei Menschen genutzt werden. Unterwegs können sich mehrere Switch-Spieler miteinander verbinden (via Wifi) und Multi-Player-Battle austragen. Die neue Nintendo-Konsole verzichtet auf CDs. Sie nutzt stattdessen wie andere tragbaren Systeme Cartridges. Bekannt ist auch, dass die Akkulaufzeit etwa drei bis sechs Stunden betragen soll.

Das können die JoyCons der Nintendo Switch

Nintendo Switch beinhaltet auch zwei so genannte JoyCons. Es handelt sich dabei um Controller, die zusammen an eine größere Dockingstation angesteckt werden können, aber auch einzeln individuell als Gamepad benutzt werden können. Zudem können sie am Handheld für unterwegs befestigt werden. Einer der beiden JoyCons verfügt über eine Kamera. Diese ist laut Nintendo in der Lage, Gesten zu erkennen - eine neue Steuermöglichkeit. Die JoyCons der Nintendo Switch können in grau, blau und rot erworben werden.

Meetthe2 feature-packedJoy-Con includedwithevery#NintendoSwitch system. Eachcanalso actasa fully-functioningindividual controllerpic.twitter.com/dV4TY7ngrt — Nintendo ofEurope (@NintendoEurope) 13. Januar 2017

Die Spiele für Nintendo Switch werden bei den Fans natürlich auch heiß erwartet. Nintendo stellte auf der Pressekonferenz unter anderem "Splatoon 2" und "Xenoblade 2" vor. Zudem erscheint das Kampfspiel "Arms" und das Multiplayer-Spiel "1, 2, Switch..."

Super Mario, Zelda und FIFA: Welche Spiele es für Nintendo Switch gibt

Super Mario ist natürlich auch wieder dabei. Das Spiel "Super Mario Odysee" für Nintendo Switch wird allerdings erst im Herbst 2017 erscheinen. Erste Bilder von dem Spiel zeigen Super Mario in 3D-Optik in verschiedenen Welten und Städten, unter anderem auch in den Straßen von New York. Laut Nintendo soll sich "Super Mario Odysee" in etwa wie Nintendo 64 spielen lassen. Auch FIFA 18 soll es später für Nintendo Switch geben, das Release ist ebenfalls für den Herbst geplant. Das neue Zelda ("Breath Of The Wild") erscheint hingegen zusammen mit der Konsole am 3. März.

Der Lieferumfang der Nintendo Switch: ein linker und ein rechter JoyCon, das Desk-Dock, ein HDMI-Kabel und ein Joy-Con-Dock. cch