2016-12-30 06:47:00.0

Jahreswechsel Panische Angst vor dem Feuerwerk: Tipps für Hundebesitzer

Tierschützer empfehlen an Silvester Böller-Verzicht aus Rücksicht auf Tiere. Auf keinen Fall sollte Hunden oder Katzen die Möglichkeit zu hören genommen werden. Von Horst von Weitershausen

Viele Tiere haben vor der Silvesterknallerei panische Angst. Gerade in der Zeit vor Silvester und natürlich auch an Silvester und Neujahr landen im Tierheim Höchstädt sehr viele Fundtiere, die durch die Knallerei einfach aufgescheucht werden und den Weg nach Hause nicht mehr finden, weiß Johann Rechthaler, Vorsitzendender des Tierschutzvereins im Landkreis Dillingen aus Erfahrung zu berichten. Daher sollten Hundebesitzer folgenden Ratschlägen des Tierschutzvereins nachkommen.

Hundespaziergänge in Tageszeiten verlegen, in denen aus Erfahrung wenig geschossen wird. Hierfür böten sich die frühen Morgenstunden an. Darüber hinaus müssten Vierbeiner an den Tagen, an denen geböllert wird, auf jeden Fall an die Leine genommen werden, auch wenn er sonst ohne Leine absolut gehorcht. Ein lauter Knall in unmittelbarer Nähe könne nicht nur den eigenen Hund erschrecken, sondern auch Wildtiere, die sich in der Nähe des Hundes befinden. Diese Tiere, die sich normalerweise verstecken, gerieten jedoch eventuell in Panik, wodurch der Hund zum Jäger werden kann, wegläuft und möglicherweise nicht mehr zurückfindet.

Hunde und Katzen ins Haus holen

Des Weiteren sollten in der Silvesternacht Hunde, die immer draußen leben, sicher in einem Raum untergebracht werden. Denn eine verirrte Silvesterrakete könne neben dem großen Schrecken für das Tier auch zu üblen Verletzungen führen. „Dies gilt ebenso für Katzen“, teilt Rechtaler weiter mit. Auch sie sollten an diesen Tagen besser im Haus gehalten werden, denn für sie gelten natürlich dieselben Gefahren wie für Hunde. Natürlich werde eine Katze, die regelmäßigen Freigang gewohnt ist, etwas „verstimmt“ sein, wenn sie zwei, drei Tage keinen Freigang habe, jedoch ist dieser geringe Verzicht besser, als eine Verletzung durch Knallkörper oder ein Verirren. Entlaufene oder aufgefundene Tiere sollten am besten umgehend beim Tierschutzverein unter den Telefonnummern 09074 3146 bzw. der Notrufnummer 0172/8210113 gemeldet werden, um eine Zuordnung zu erleichtern.

Generell sollten alle Haustiere gekennzeichnet werden, teilt Rechtaler weiter mit. Dafür gebe es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste sei, am Halsband eine Kennzeichnung anzubringen. Entweder die Telefonnummer und Adresse auf das Halsband schreiben, oder eine Adresshülse am Halsband anbringen. Diese Dinge nutzten jedoch nur dann etwas, wenn ein Tier mit Halsband aufgefunden werde. Die bessere Alternative sei jedoch, direkt am Tier eine Kennzeichnung anzubringen, und zwar mittels Tätowierung, die jedoch mit der Zeit verblassen könne. Auch ein winziger Mikrochips, unter der Haut vom Tierarzt angebracht, erleichter die Zuordnung der im Tierheim abgegebenen Vierbeiner, wobei eine Registrierung des Tieres beim Haustierzentralregister durchgeführt werden müsse.

Auch sollte man den letzten Tag des Jahres bei seinem tierischen Liebling bleiben oder dafür Sorge tragen, dass ein anderer vertrauter Mensch zugegen ist, empfiehlt Tierheimmitarbeiterin Sabine Ehnle und geschlossene Fenster und heruntergelassene Rollläden dämpften den Krach von draußen ebenfalls ein wenig.

Für das Tier da sein

Laufende Fernseher oder Musik könnten ebenfalls dazu führen, dass die Geräusche von draußen weniger deutlich wahrgenommen werden. Der Tierhalter selbst sollte ruhig bleiben, für sein Tier da sein, es unterstützen, ohne durch große Panik die Angst zu schüren.

Auf keinen Fall sollte den Tieren die Möglichkeit zu hören genommen werden. Das führt eher dazu, dass sich die Angst bei den Vierbeinern noch verstärkt. Vor der Verabreichung irgendwelcher Beruhigungsmittel an die Tiere warnen Johann Rechtaler und Sabine Ehnle, da niemand wisse, wie verträglich diese überhaupt für das einzelne Tier seien.