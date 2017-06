2017-06-15 07:38:00.0

Donauwörth 21-Jähriger baut Unfall, festgenommen wird sein Beifahrer

Unter Drogeneinfluss hat am Dienstagabend ein 21-Jähriger laut Polizei einen Unfall verursacht und zwei Menschen verletzt. Festgenommen wurde sein Beifahrer - aus anderen Gründen.

Im Donauwörther Ortsteil Wörnitzstein hat am frühen Dienstagabend ein 21-Jähriger laut Polizei einem anderen Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen und zwei Menschen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Joint geraucht: 21-Jähriger missachtet Vorfahrt und baut Unfall

Der junge Autofahrer prallte mit seinem Chrysler in einen Renault. Bei dem Zusammenstoß wurde der 61-jährige Renault-Fahrer schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Augsburger Zentralklinikum geflogen. Seine 35-jährige Beifahrerin verletzte sich leicht und wurde im Donauwörther Krankenhaus behandelt.

Wie laut Polizei ein Test ergab, stand der Unfallverursacher unter Drogen. Der 21-Jährige selbst gab zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Besonders kurios an dem Unfall war aber ein anderes Detail.

Beifahrer gibt Personalien als Zeuge ab und wird festgenommen

Um den Beifahrer des Unfallverursachers als Zeugen registrieren zu können, nahmen die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme auch seine Personalien auf. Als sie diese überprüften, stellten sie fest, dass gegen den 18-Jährigen ein Haftbefehl vorlag und er deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war.

Als der Mann merkte, dass die Beamten auf ihn aufmerksam geworden waren, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Der Versuch endete jedoch sehr bald. Ein Polizist holte ihn schnell ein und nahm ihn fest. Jetzt sitzt der 18-Jährige in der JVA Kaisheim eine Freiheitsstrafe ab. AZ/zian