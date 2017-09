2017-09-26 11:10:00.0

Kaisheim Häftling kam im Rollstuhl in Klinik und flüchtet

Aus der JVA Kaisheim (Kreis Donau-Ries) ist ein Häftling geflohen. Bislang fehlt jede Spur von dem 45-Jährigen. Wie er die Beamten täuschte und entkommen konnte.

Einem 45-jährigen Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Kaisheim gelang am Montag auf fast klassische Art die Flucht. Der Mann kam am Sonntag in die Donau-Ries-Klinik. Er soll seine Beine aufgrund eines angeblichen Rückenleidens nur sehr eingeschränkt bewegen können und wurde mit dem Rollstuhl in die Klinik gebracht. Dort fand offenbar „eine Spontanheilung“ statt, so dass er fliehen konnte, heißt es im Polizeibericht. Weil er im Rollstuhl saß, wurde der Mann nicht bewacht.

Kurz bevor er Montagmittag in ein Spezialzimmer der Klinik verlegt werden sollte, bekam er Besuch von seiner Mutter. Als die Mitarbeiter der JVA nach einiger Zeit das Krankenzimmer wieder kontrollierten, hielt sich dort nur noch die Mutter auf. Sie gab an, nichts über den Aufenthaltsort ihres Sohnes zu wissen. Mit welcher Bekleidung der Flüchtige ausgestattet ist, ist nicht bekannt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. pm

