2017-05-24 14:14:29.0

Kaisheim-Leitheim Polizei bestätigt: Gefundenes Skelett stammt von Vermisstem

Im Leitheimer Naturschutzgebiet hat ein Spaziergänger vor wenigen Tagen Skelettteile entdeckt. Nun ist klar: Sie stammen von einem Mann, der seit 2013 als vermisst galt.

Nachdem ein Spaziergänger in der vergangenen Woche Skelettteile am Altwasser der Donau im Leitheimer Naturschutzgebiet (Landkreis Donau-Ries) entdeckt und die Polizei informiert hatte, tappten die Beamten der Kriminalpolizei zunächst im Dunklen, um wen es sich bei dem Toten handelt. Zu diesem Zeitpunkt gab es nur die Vermutung, dass es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes handeln könnte, der seit vier Jahren als vermisst galt.

Jetzt steht fest: Es handelt sich um den Vermissten

Inzwischen wurde das nicht vollständige Skelett in der Münchner Rechtsmedizin untersucht, berichtet die Polizei. Anhand des Zahnstatus steht nun fest, dass die Skelettteile tatsächlich von dem Vermissten stammen.

ANZEIGE

Der damals 39-Jährige aus dem Landkreis Donau-Ries war Ende April 2013 verschwunden. An einem frühen Morgen hatte er seine Wohnung verlassen und sich offenbar auf den Weg in Richtung Donau gemacht. Niemand sah ihn, er hatte weder Geld noch einen Ausweis bei sich.

Seine Familie verständigte die Polizei, nachdem der 39-Jährige sich nicht mehr meldete. Zwei speziell ausgebildete Personenspürhunde nahmen seine Fährte auf, die direkt an der Donau endete. Die führte in jenen Tagen Hochwasser. Die Ermittler befürchteten seitdem, dass der Vermisste ins kalte Wasser gelangt und ertrunken sein könnte – sei es aus freien Stücken oder weil er strauchelte oder weil er die Orientierung verlor und in den Fluss stürzte. Wiederholt suchte das Technische Hilfswerk die Donau flussabwärts bis Bertoldsheim mit einem Boot ab. Doch der damals 39-Jährige blieb verschollen - bis jetzt.

Wie der Vermisste zu Tode kam, lässt sich nicht mehr klären

Wann und wie der Vermisste zu Tode kam, lässt sich laut Polizei um jetzigen Zeitpunkt nicht mehr definitiv klären. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler der Kriminalpolizei Dillingen aber am ehesten von einem Unglücksfall oder einer Verzweiflungstat des Vermissten aus. Hinweise auf eine Gewalteinwirkung haben sich nach Polizeiangaben nicht ergeben. sli, mit wwi