2017-05-17 15:00:00.0

Donauwörth Totschlag-Prozess um Studenten: Vater sagt über Video-Schaltung aus

Am Dienstag war der siebte Prozesstag gegen den Donauwörther Studenten. Dessen Vater wurde als Zeuge aus Düsseldorf zugeschaltet. Doch ein anderes Ereignis bewegte noch mehr. Von Barbara Würmseher und Jörg Heinzle

Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass Vater und Sohn wieder Kontakt zueinander hatten – wenn auch nur via Live-Schaltung, die auf zwei Bildschirme übertragen wurde. Der eine davon stand am Dienstag im Landgericht Augsburg, der andere in der Justizbehörde Düsseldorf. In Augsburg saß der angeklagte 22-jährige Donauwörther Student, der des Totschlags an seiner Mutter verdächtigt wird. In Düsseldorf hatte sich sein 57 Jahre alter Vater als Zeuge eingefunden, da er aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich nach Schwaben kommen konnte.

2009 hatten sich die beiden zuletzt gesehen. Damals war der Vater gerade aus einer Strafhaft entlassen worden, die er in der JVA Kaisheim abgesessen hatte. Nach 2010 ist dann auch jeglicher weitere Kontakt abgebrochen. So war die virtuelle „Begegnung“ am Dienstag die erste überhaupt seit rund sieben Jahren.

ANZEIGE

„Ich hab dich lieb!“ rief der Vater dem Sohn auf diesem Weg zu und nutzte die Gelegenheit, seine Meinung kund zu tun: „Ich bin sicher, dass mein Sohn nichts mit der Sache zu tun hat.“ Doch insgesamt betrachtet, konnte er zur Erhellung der Umstände des gewaltsamen Todes seiner Ex-Frau am 2. August 2016 nur wenig beitragen.

Es ging vorrangig um sein eigenes Alibi an diesem Tag. Denn immerhin hatten zwei frühere Zeugen Äußerungen der 42-jährigen Getöteten ins Spiel gebracht, die den Verdacht auf den Ex-Mann lenkten. Doch der war am fraglichen Vormittag bei seinem Hausarzt in Gelsenkirchen gewesen. Das bestätigte zweifelsfrei auch eine Arzthelferin, die ebenfalls aus Düsseldorf zugeschaltet wurde.

Die weiteren Zeugen wurden ausgeladen

Alle weiteren Zeugen und Gutachter, die eigentlich für den Prozesstag vorgesehen waren, wurden wieder ausgeladen. Das Gericht beschränkte sich auf ein Minimalprogramm, denn die Verhandlung stand stark unter dem Eindruck eines dramatischen Ereignisses, das sich gegen 8.30 Uhr im Foyer des Augsburger Justizgebäudes zugetragen hatte. Der für den Totschlags-Prozess zuständige Staatsanwalt hatte sich aus dem dritten Stock des Treppenhauses in den Eingangsbereich gestürzt und war wenig später den schweren Verletzungen erlegen, die er sich dabei zugezogen hatte.

Wegen des Prozesses gegen den Donauwörther Studenten war am Dienstagvormittag auch ein Gerichtsmediziner im Justizzentrum anwesend. Er kümmerte sich sofort um den schwer verletzten 43-jährigen Staatsanwalt und versuchte, ihn – abgeschirmt von den Anwesenden – zu reanimieren. Der Verletzte sei noch unter laufender Wiederbelebung mit einem Rettungswagen ins Klinikum transportiert worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Das Leben des Mannes konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Nun vertritt eine Staatsanwältin die Anklage

Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei Schulklassen als Besucher im Gerichtsgebäude, als sich der Vorfall ereignete. Die Schüler wurden von Helfern des Kriseninterventionsdienstes, Schulseelsorgern und speziell geschulten Polizeibeamten betreut. Auch Justizbedienstete standen nach dem Suizid unter Schock. Sie waren teilweise Augenzeugen und hatten auch noch kurz vor dem tödlichen Sturz mit dem 43-Jährigen, der als vorbildlicher Beamter galt, gesprochen.

Ein Teil des Foyers wurde abgesperrt. Der Betrieb im Strafjustizzentrum lief aber unmittelbar nach dem Vorfall weiter. Allerdings, so hieß es vonseiten der Justiz, wurde niemand dazu verpflichtet, weiterzuarbeiten. „Jeder, der sich nicht dazu in der Lage fühlt, konnte selbstverständlich nach Hause gehen“, sagte ein hochrangiger Justizbeamter. Zu Hintergründen des Vorfalls machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Mögliche dienstliche Verfehlungen gebe es aber keine, hieß es aus Justizkreisen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort. Für die Ermittler stand aber schnell fest, dass sie Fremdverschulden in diesem Fall ausschließen können.

Auf den Fortgang der Verhandlung gegen den Donauwörther Studenten hat das Unglück keine Auswirkungen. Eine Staatsanwältin vertritt jetzt die Anklage in diesem Verfahren. Keiner der Beteiligten beantragte einen Abbruch des Prozesses.

Lesen Sie zum Prozess auch: