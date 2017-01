2017-01-01 08:00:00.0

Landkreis Günzburg 30 Jahre nach Tschernobyl: Studenten untersuchen Erde

Für eine Arbeit an der Hochschule Ulm haben zwei junge Männer an 50 Orten im Kreis Proben genommen. Was sie dabei herausgefunden haben. Von Christian Kirstges

Das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl (Aufnahme vom 1. Oktober 1986). Foto: epa/tass/dpa