2017-06-07 18:00:00.0

Illertissen 90 und immer noch zufrieden

Karl Bauer kam 1945 nach Unterroth. Mit seiner Frau Edith hat er drei Kinder, neun Enkel und einen Urenkel. Von Franziska Wolfinger

In seinem Wintergarten in Illertissen fühlt sich Karl Bauer am wohlsten. Das sei sein Lebensraum, im Sommer wie im Winter, sagt der frischgebackene 90-Jährige. Gemeinsam mit seiner Frau Edith blickt er dort auf sein Leben zurück. „Wir können eigentlich zufrieden sein, nach dem Krieg ist es ja ganz gut verlaufen.“

Bauer ist 1927 in dem kleinen Ort Mauthdorf bei Tachau im heutigen Tschechien geboren. Als Sohn deutscher Eltern habe er allerdings nie Tschechisch gelernt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde Bauer zunächst zum Arbeitseinsatz und dann zwei Monate zum Militärdienst eingezogen. Während der Ausbildung dort verletzte sich Bauer und bekam eine Blutvergiftung. Rückblickend war das wohl ein Glücksfall. Statt an die Front kam er ins Lazarett und nach Kriegsende in russische Gefangenschaft, wo er auch seinen 18. Geburtstag verbrachte. Nach vier Monaten wurde er freigelassen. „Ich war nur ein Strich in der Landschaft“, sagt Bauer. Zum Arbeiten hätten ihn die Russen wohl nicht brauchen können, vermutet er. Danach sei er für kurze Zeit in sein Heimatdorf zurückgekehrt, das nur rund 10 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt liegt. Von dort floh er in die Oberpfalz. Als seine Eltern ausgesiedelt und nach Unterroth geschickt wurden, zog auch Bauer dorthin.

ANZEIGE

In der Nachbarschaft wohnte auch seine zukünftige Ehefrau Edith. Sie stammt aus Mähren. Im kommenden Oktober feiern die beiden ihren 65. Hochzeitstag. Gestritten hätten sie in der Zeit nie, sagt Bauer. Ihr Haus in Illertissen haben die beiden selbst gebaut, denn „Geld haben wir ja keins gehabt“.

Das Paar hat drei Kinder, neun Enkel und inzwischen sogar einen Urenkel. Die Arbeit im eigenen Garten macht Bauer immer noch viel Spaß. Bürgermeister Jürgen Eisen bewundert bei seinem Geburtstagsbesuch vor allem den prächtigen Rosenstock. Nur auf den Obstbaum klettert Bauer nicht mehr selbst. Sonst mache sich sein Sohn zu große Sorgen.