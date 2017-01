2017-01-02 00:33:53.0

Einsätze Ausrücken statt Anstoßen

Während allerorten Silvester gefeiert wurde, hatte die Feuerwehr einiges zu tun Von Wilhelm Schmid

Auf eine unruhige Silvesternacht mit drei Einsätzen blicken die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Illertissen zurück.

Es begann schon am späten Nachmittag um 16.30 Uhr mit einem Alarm der Brandmeldeanlage im Caritas-Seniorenzentrum, zu dem pflichtgemäß der komplette Löschzug ausrücken musste. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich das Ganze als harmlos heraus: Im Rahmen einer Silvesterfeier für die Bewohner eines Stockwerks war ein Tischfeuerwerk entzündet worden, das auch abbrannte. Nur hatte niemand daran gedacht, dass der Raum, in dem die Feier stattfand, wie das gesamte Haus mit Rauchmeldern ausgestattet ist, und dass die darauf folgende Alarmierung direkt bei der Integrierten Leitstelle aufläuft. „Unsere Einsatztätigkeit konnte sich erfreulicherweise darauf beschränken, allen ein gutes neues Jahr zu wünschen“, berichtet Kommandant Erik Riedel.

Das war aber erst der Anfang, es sollte schlimmer kommen: Um 23.36 Uhr piepsten die Funkmeldeempfänger mit der Durchsage: „Vollalarm für die Feuerwehr Illertissen: Wohnungsbrand in der Auer Straße mit Person in Gefahr.“ Damit verließen rund 40 Feuerwehrleute ihre Silvesterfeiern, rückten mit sämtlichen Fahrzeugen aus und gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei waren somit rund 60 Hilfskräfte an der Ecke Franz-Eugen-Huber-Straße/Auer Straße im Einsatz. Im ersten Obergeschoß eines Wohnhauses schlugen Flammen aus einem Zimmerfenster, und der einzige in dem Haus gemeldete Bewohner wurde vermisst. So musste die Haustüre aufgebrochen werden und ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz zum Löschen in das Gebäude.

Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten von außen durch das bereits zerstörte Fenster; zunächst über eine Steckleiter und anschließend von der Drehleiter aus. Das gesamte Zimmer stand in Flammen; der Brand konnte dann aber relativ rasch gelöscht werden. Zwischenzeitlich hatte sich herausgestellt, dass der vermisste Bewohner verreist war. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis gegen halb vier Uhr morgens hin. Das zuständige Energieversorgungsunternehmen entsandte einen Mitarbeiter, der den Strom für das Haus abschaltete. Unter anderem musste auch der Straßenbereich um das Haus mit Salz bestreut werden, da das Löschwasser auf der Straße gefroren war. Der Sachschaden in dem total ausgebrannten Zimmer, wo sogar der Verputz von den Wänden abgeplatzt war, sowie durch Rauch und Ruß im gesamten Haus wird vorläufig vom Kriminaldauerdienst (KDD) auf mindestens 20000 Euro, von der Feuerwehr auf deutlich höhere 50000 Euro geschätzt. Nun ermittelt die zuständige Kripo Neu-Ulm. Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung liegen laut Polizeibericht nicht vor.

Kurz vor sechs Uhr morgens kam dann der dritte Alarm: Die Drehleiter und ein Löschfahrzeug wurden nach Dietenheim angefordert. Dort war in einem Mehrfamilienhaus an der Gießenstraße auf einem Balkon Feuer ausgebrochen. Starke Rauchentwicklung ließ zunächst befürchten, dass auch die darüber liegenden Stockwerke betroffen sein könnten, womit eine Rettung der Bewohner über die Drehleiter notwendig geworden wäre, was sich aber nicht bestätigte. Wie Stadtbrandmeister Stefan Pistel berichtete, dürfte dort die Ursache in einem technischen Defekt an der Beleuchtung eines Kunststoff-Weihnachtsbaumes liegen, von dem aus das Feuer auf Balkonmöbel und weiteres Inventar übergriff. Auch hier war niemand zu Hause, sodass über eine Steckleiter zur Brandbekämpfung vorgegangen werden musste. Nun konnte das Feuer rasch gelöscht und eine Ausbreitung auf das Haus verhindert werden. Hier war die Feuerwehr Dietenheim mit mehreren Fahrzeugbesatzungen tätig; die zur Unterstützung bereitstehenden Aktiven der Einsatzabteilung Regglisweiler und der Feuerwehr Illertissen brauchten nicht mehr einzugreifen und konnten auch relativ bald wieder abrücken. Nachdem der Brand auf den Balkon begrenzt wurde, dürfte der Schaden an verbranntem Inventar und durch Ruß nicht allzu hoch sein.