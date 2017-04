2017-04-23 09:00:00.0

Illertissen Begleitung auf dem letzten Weg

Johanna Nientied will dabei helfen, Leben bis zum Tod lebenswert zu gestalten. Wie die Arbeit der ambulanten Hospizgruppe in Illertissen aussieht. Von Franziska Wolfinger

Johanna Nientied ist seit Januar Koordinatorin der ambulanten Hospizgruppe Illertissen. Ihre Arbeit mit Sterbenden bedeutet für sie etwas zutiefst Sinnvolles für sich selbst und für andere zu tun.

Mit ihrem Kollegen Bernhard Schlager ist sie dafür verantwortlich, die Arbeit der Hospizgruppe zu organisieren. Außerdem gibt sie Schulungen für die derzeit rund 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter. „Die Professionalität der Mitarbeiter ist uns wichtig“, sagt Nientied. Wer mit der Arbeit als Sterbebegleiter anfängt, macht zunächst einen mehrtägigen Kurs. Danach gibt es vierteljährlich einen Fortbildungstage.

ANZEIGE

Nientied macht auch den Erstbesuch, wenn sich ein Schwerstkranker meldet, der von einem Sterbebegleiter betreut werden möchte. Meist sind es nicht die Betroffenen selbst, die sich bei der Hospizgruppe melden, sondern Angehörige, Pflegedienstleiter oder seltener auch der Hausarzt. In dem ersten Gespräch versuche sie zu erfahren, wie intensiv die Begleitung sein soll und was für ein Mensch der Kranke ist, erklärt Nientied. Wenn möglich, spricht sie auch mit der Familie. Ausgehend von diesem Gespräch entscheidet Nientied, welcher ehrenamtliche Helfer passen würde. Einer dieser Helfer ist Evelin Klein. Für sie sind die Informationen aus diesen Gesprächen sehr hilfreich, um den Menschen besser kennen zu lernen. Die Geschichte, wie Klein zur Hospizarbeit kam, ist typisch für viele Helfer. Vor 20 Jahren hat sie selbst einen Angehörigen verloren und dabei die Erfahrung gemacht, dass mit dem Sterben eher gleichgültig umgegangen wurde. Nicht zuletzt durch die Arbeit von Hospizgruppen wie der in Illertissen hat sich diese Situation in der Zwischenzeit stark geändert.

Die Mitglieder der ambulanten Hospizgruppe besuchen die Begleiteten zu Hause, in Alten- oder Pflegeheimen oder auch im Krankenhaus. Wie diese Besuche konkret aussehen, ist von Fall zu Fall verschieden. Nicht immer wird gesprochen. Manchmal sitzt man einfach schweigend am Bett, erzählt Klein. Oft singt sie gemeinsam mit den Leuten.

Für die Betroffenen ist die Betreuung durch den Sterbebegleiter komplett kostenlos. Einen Teil der Kosten tragen die Krankenkassen, der Rest wird mit Spenden finanziert. „Wir kommen überall dort hin, wo gerade das häusliche Umfeld des Begleiteten ist“, sagt Nientied. Das sei auch ein Unterschied zu einem stationären Hospiz wie dem Benild Hospiz in Illertissen, das vor etwa zwei Jahren aus der ambulanten Hospizgruppe heraus entstanden ist. „In einem stationären Hospiz geht es darum, den Sterbenden auf jeder Ebene gut versorgt zu wissen“, sagt Nientied. Dort arbeitet auch medizinisch geschultes Personal. Zu einer guten Betreuung eines Sterbenden gehört die Versorgung durch einen Pflegedienst, medizinische Versorgung oder Palliativversorgung, wenn es über die Komptenzen des Hausarztes hinaus geht, und die Seelsorge durch Pfarrer oder Hospizgruppen, erklärt Nientied. Dabei gebe es kein Konkurrenzdenken unter den Gruppen. Man sehe sich gegenseitig eher als Ergänzung zur eigenen Arbeit. Wie Pfarrer oder Ärzte unterliegen auch sie einer Schweigepflicht. Für viele der Begleiteten ist das wichtig. So können sie befreiter über ihre Ängste sprechen, mit denen sie die Angehörigen nicht belasten wollen, erklärt Nientied. Auch familiäre Konflikte könnten besprochen werden.

Bisher reichen die Mitglieder der ambulanten Hospizgruppe. Nienttied sagt: „Gott sei Dank ist es noch nie vorkommen, dass wir den Bedarf nicht abdecken konnten.“ Damit das auch in Zukunft so bleibt, sucht die Hospizgruppe neue ehrenamtliche Helfer. Im September wird ein Ausbildungskurs stattfinden. Die Teilnehmer benötigen keine Vorkenntnisse im Bereich der Hospizarbeit. Im Juli gibt es einen unverbindlichen Informationsabend.

Neben der Sterbebegleitung gehört auch die Trauerbegleitung für Angehörige zu den Aufgaben der Hospizgruppe. Bisher gibt es jeden ersten Freitag im Monat ein Trauercafé. Ab September soll es auch eine Trauergruppe geben, für die zehn Treffen geplant sind, bei denen auch ausgebildete Trauerbegleiter anwesend sind.